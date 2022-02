(Windsor) De nombreux policiers sont présentement au pont Ambassador, un axe frontalier majeur entre le Canada et les États-Unis, pour tenter de déloger les camionneurs.

L’une des principales tentes de ravitaillement a été démontée samedi matin. Mais certains manifestants refusent de partir. « Nous ne sommes pas armés, mais nous n’allons pas bouger », affirme Fernando Goritz, un résidant de Windsor.

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Des manifestants Protesters chargent leur équipement dans un camion avant l'intervention des policiers.

À deux kilomètres du pont, l’autre manifestation se poursuit au son des klaxons. Les voitures peuvent toutefois circuler sur une des voies.

« Nous exhortons tous les manifestants à agir en respectant la loi et de façon pacifique », avait tweeté samedi matin la police de Windsor, où est situé le pont, en annonçant avoir commencé son intervention. Elle demande aux habitants d’éviter le secteur.

Des dizaines d’agents et de véhicules sont arrivés sur place après 8 h et ont pris position face à la cinquantaine de manifestants installés dans leurs camions et camionnettes pour paralyser le pont qui relie Windsor en Ontario à la ville américaine de Detroit.

La Cour supérieure de l’Ontario avait ordonné vendredi le départ de ces manifestants installés depuis lundi sur cet axe frontalier majeur entre les deux voisins américains, un blocage qui a poussé Washington à intervenir auprès du gouvernement Trudeau.

Mais l’injonction n’avait pas ébranlé les manifestants, qui se disaient déterminés à aller jusqu’au bout de leur action.

La fermeture a entraîné des perturbations pour l’industrie automobile des deux côtés de la frontière.

La contestation antimesures sanitaires qui secoue le Canada depuis deux semaines est parti au départ du mouvement de camionneurs canadiens contre l’obligation vaccinale pour passer la frontière avec les États-Unis. Les manifestants, qui bloquent la capitale fédérale Ottawa et plusieurs axes frontaliers importants avec les États-Unis, réclament maintenant la levée de toutes les restrictions sanitaires.

