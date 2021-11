La traditionnelle cérémonie du jour du Souvenir, honorant la mémoire des militaires qui ont servi le pays au péril de leur vie, s’est tenue jeudi avant-midi, à Montréal. Le public n’a a toutefois pas été autorisé à l’intérieur, contrairement aux activités qui étaient tenues à Ottawa.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Nous nous souviendrons d’eux », a d’emblée lancé au micro le président de la Légion royale canadienne pour le Québec, Kenneth Ouellet, alors que retentissaient 21 coups de canon et que des hélicoptères survolaient la Place du Canada, dans le centre-ville de la métropole.

Un aumônier des Forces armées canadiennes (FAC) a ensuite prononcé une prière, en soulignant que « nous sommes ici rassemblés avec le cœur rempli de gratitude et de fierté pour nos militaires ». « Jamais nous ne nous défilerons de ce devoir de souvenir », a-t-il insisté.

D’une durée d’environ une heure, la cérémonie s’est terminée par le dépôt protocolaire des couronnes. Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, était sur place, tout comme la mairesse réélue de Montréal, Valérie Plante. Le premier ministre François Legault, lui, participait à une cérémonie à Québec en compagnie du nouveau maire, Bruno Marchand.

« C’est un moment important pour tout le monde, et je trouvais que c’était particulièrement touchant cette année quand on sait qu’on a perdu un pompier dans l’exercice de ses fonctions », a indiqué Mme Plante aux médias après l’évènement, faisant ainsi référence à Pierre Lacroix, un pompier d’expérience mort en service le 17 octobre dans les rapides de Lachine lors d’un sauvetage de plaisanciers à la dérive.

La mairesse a du même coup réitéré « à quel point toutes ces personnes, que ce soit les pompiers ou les Forces armées, travaillent pour notre sécurité et assurer notre bien-être ».

Du public à Ottawa

À Ottawa, les cérémonies du jour du Souvenir renouaient jeudi avec le public qui, un an plus tôt, devait éviter de s’y rendre en raison des contraintes sanitaires.

Une porte-parole de la Légion royale canadienne, Nujma Bond, a dit s’attendre au retour d’une certaine normalité, notamment au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, où le public est bienvenu durant la cérémonie. Certaines restrictions s’imposaient toutefois, comme le port du masque et la distanciation physique pour éviter de propager la COVID-19 qui en est à sa quatrième vague au Canada.

La Légion a toutefois été contrainte d’annuler le défilé des vétérans, à Ottawa, auquel ont assisté dans le passé des vétérans de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée aux côtés des vétérans de plus récents conflits et d’opérations internationales. Des filiales de la Légion royale canadienne à travers le pays ont aussi renoncé à tenir des évènements en raison de la pandémie. La cérémonie nationale du jour du Souvenir était aussi diffusée en direct à la télévision.

Cette année, en prévision de cette journée, des questions avaient été soulevées quant à la possibilité de mettre le drapeau canadien en berne le 11 novembre, alors qu’il l’était déjà depuis la mi-mai en la mémoire des personnes mortes sur les lieux d’anciens pensionnats pour enfants autochtones, dont les sépultures anonymes ont été découvertes dans les derniers mois. Dimanche, le gouvernement Trudeau a donné la consigne de hisser le drapeau canadien sur les édifices publics avant de le mettre en berne de nouveau jeudi.

Avec La Presse Canadienne