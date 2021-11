En 2009, Murray Sinclair a présidé la Commission de vérité et réconciliation sur les pensionnats autochtones.

Le sénateur à la retraite Murray Sinclair a été nommé jeudi pour superviser la négociation des indemnisations pour les enfants autochtones retirés de leurs foyers par les services sociaux.

Mylène Crête La Presse

La nouvelle a été accueillie favorablement par toutes les parties impliquées, selon un communiqué émis par le bureau de la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu.

Le 29 octobre, le gouvernement fédéral a porté en appel un jugement de la Cour d’appel fédérale qui avait maintenu une ordonnance du Tribunal canadien des droits de la personne tout en entamant des négociations avec l’Assemblée des Premières Nations et la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations. Il s’est donné jusqu’en décembre 2021 pour conclure une entente.

Le tribunal lui avait ordonné de verser 40 000 $ à chaque enfant des Premières Nations arraché à sa famille en raison du sous-financement chronique des services à l’enfance. Il s’agit de la pénalité maximale qu’il pouvait imposer. Les parents ou les grands-parents de ces jeunes ont également droit au même montant. Il y aurait environ 54 000 enfants et leurs familles admissibles, ce qui porterait le montant total de cette compensation à plus de 2 milliards de dollars.

Ottawa a pour objectifs de négocier le montant de la compensation, réformer son programme des services à l’enfance et à la famille pour les Premières Nations et développer les infrastructures nécessaires dans les réserves pour ces services sociaux en vertu du principe de Jordan. En vertu de cette politique adoptée par la Chambre des communes en 2007, les enfants autochtones devraient obtenir les services dont ils ont besoin d’abord lorsqu’il y a conflit entre le gouvernement fédéral et un gouvernement provincial ou entre deux ministères pour savoir qui va payer la note.

