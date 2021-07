(Ottawa) Les chefs et les délégués des Premières Nations se réuniront virtuellement cette semaine pour discuter des priorités et des plans de leurs communautés pour aller de l’avant, même s’ils réfléchissent également à un passé mis en lumière avec les récentes découvertes de sépultures anonymes sur le site d’anciens pensionnats.

Teresa Wright La Presse Canadienne

La 42e assemblée générale annuelle de l’Assemblée des Premières Nations débutera mardi et comprendra l’élection d’un nouveau chef national pour représenter les 634 Premières Nations de l’organisation, qui regroupe plus de 900 000 personnes.

Le chef national sortant Perry Bellegarde a fait part de son intention de ne pas se représenter en décembre dernier, affirmant qu’il a passé ses six années à ce poste à aider à mettre les questions autochtones au premier plan de la vie publique canadienne.

Il a été appelé à réagir à la nouvelle selon laquelle les Premières Nations ont utilisé un radar à pénétration de sol pour localiser ce que l’on pense être les restes de centaines d’enfants autochtones enterrés sur les sites d’au moins trois anciens pensionnats.

Mais les sentiments de M. Bellegarde dans ses derniers jours au pouvoir sont restés teintés d’optimisme.

« Je vous encourage à prendre le temps aujourd’hui de réfléchir aux atrocités commises contre les Premières Nations. C’est aussi une chance d’écouter et d’apprendre comment nous pouvons améliorer l’avenir du Canada pour tout le monde », a déclaré M. Bellegarde dans une série de messages publiés sur Twitter le jour de la fête du Canada – une journée marquée par des drapeaux en berne et des veillées silencieuses au lieu de célébrations dans de nombreux endroits à travers le pays.

« Nous savons tous qu’il reste encore du travail à faire. Je suis heureux de voir que les Canadiens, en particulier les jeunes, ont entamé un dialogue national sur la réconciliation auquel plusieurs ne pouvaient pas faire face auparavant. C’est un progrès. »

M. Bellegarde a souligné le succès de son appui à plusieurs initiatives importantes. Cela inclut une législation pour revitaliser et protéger les langues autochtones, augmenter la participation des électeurs autochtones aux élections générales et l’harmonisation des lois du Canada avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Maintenant, il dit qu’il appartient aux Canadiens de suivre les prochaines étapes et de se renseigner sur ce qui est nécessaire pour poursuivre la réconciliation avec les peuples autochtones.

Il aimerait que tout le monde lise les rapports de la Commission de vérité et réconciliation et de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues, ainsi que les témoignages de survivantes des pensionnats, affirmant qu’il s’agit de « gestes faciles que tout le monde peut poser ».

« Nous avons besoin que tous les Canadiens s’engagent dans le chemin de la réconciliation. La meilleure histoire du Canada n’a pas encore été écrite. »

Sept candidats sont en lice pour remplacer M. Bellegarde comme prochain chef national, dont trois femmes. L’APN n’a jamais été représentée par une femme.

Les candidats sont :

— Le grand chef de la nation Nishnawbe Aski Alvin Fiddler et la chef régionale sortante RoseAnne Archibald, de l’Ontario ;

— Cathy Martin de la Nation Listuguj Mi’gmag au Québec ;

— Le chef régional sortant Kevin Hart du Manitoba ;

— Le chef de la Première Nation de Muskowekwan, Reginald Bellerose, de la Saskatchewan ;

— L’ancien chef de la Première Nation Tsuut’ina, Lee Crowchild, et Jodi Calahoo Stonehouse, directrice générale de la Yellowhead Indigenous Education Foundation, de l’Alberta.

Plusieurs scrutins sont attendus avant qu’un gagnant ne soit déclaré mercredi. Un candidat doit obtenir 60 % des suffrages exprimés pour gagner. Après chaque tour de scrutin, le candidat avec le moins de bulletins de vote sera éliminé jusqu’à ce que l’un d’eux obtienne finalement un soutien de 60 %.

Un certain nombre d’organisations et d’individus des Premières Nations ont envoyé des lettres aux dirigeants de l’APN pour demander de reporter le vote, compte tenu de la pandémie de COVID-19 en cours.

Une résolution appelant à un report des élections est à l’ordre du jour des discussions entre les chefs et leurs mandataires mardi, notant que la charte de l’APN n’autorise pas les élections en ligne et que des inquiétudes ont été exprimées quant à ce qui se passerait si les résultats des élections étaient contestés.

Néanmoins, un vote devrait avoir lieu virtuellement le 7 juillet.

Mardi, M. Bellegarde prononcera une allocution, et il y aura un hommage à son travail à la direction. Ensuite, l’évènement virtuel tiendra une minute de silence pour les enfants disparus ou décédés alors qu’ils fréquentaient les pensionnats.