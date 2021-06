Un homme et une femme ont été arrêtés et on ignore quelles accusations seront portées contre eux.

(Regina) La Gendarmerie royale du Canada a déclaré qu’un agent de la GRC de 26 ans avait été heurté et tué par un camion qu’il tentait d’intercepter samedi matin dans une région rurale de la Saskatchewan.

La Presse Canadienne

La commissaire adjointe Rhonda Blackmore a indiqué que le constable Shelby Patton suivait le camion, qui aurait été volé, avant de tenter un contrôle routier à Wolseley, en Saskatchewan.

« Ce matin, avec le commandant du détachement d’Indian Head et l’aumônier de la GRC de la Saskatchewan, j’ai dû annoncer à l’épouse de l’agent Patton la difficile nouvelle qu’il ne rentrerait pas à la maison », a déclaré Rhonda Blackmore.

« J’ai le cœur brisé pour elle et sa famille ».

Le ministre de la sécurité publique Bill Blair a rendu hommage en soirée au policier tué via son compte Twitter.

Elle a précisé que l’agent Patton avait été heurté par le camion alors qu’il était à l’extérieur de sa voiture de patrouille en train de contrôler la circulation. Il est mort sur les lieux.

Elle a précisé que le camion a continué après avoir heurté Shelby Patton et a été retrouvé dans un champ d’une zone rurale au nord-est de Francis, en Saskatchewan, plus tard dans la journée.

Un homme et une femme ont été arrêtés et sont en garde à vue. On ignore quelles accusations seront portées contre eux.

Les noms n’ont pas été dévoilés.

« Je tiens à remercier sincèrement le membre du public qui a fourni de l’assistance médicale au gendarme Patton jusqu’à ce que les premiers répondants arrivent. Aussi, aux agriculteurs de la région qui ont aidé les policiers qui ont arrêté les suspects », a exprimé la commissaire adjointe Rhonda Blackmore.

« Le Groupe des crimes majeurs Nord de la GRC de la Saskatchewan dirigera l’enquête avec l’aide de plusieurs détachements de la GRC de la Saskatchewan, du Service de reconstitution des collisions et du Service de l’identité judiciaire, parmi d’autres unités de soutien et organismes partenaires », a souligné la GRC.

Rhonda Blackmore a expliqué que Shelby Patton était membre de la GRC depuis six ans et quatre mois, et travaillait au détachement d’Indian Head.

Elle a expliqué qu’il cultivait une réputation de policier dévoué et travailleur.

« Le commandant du détachement m’a mentionné que pour créer le membre idéal de la GRC, vous cloneriez Shelby Patton », a-t-elle déclaré.

« La famille de l’agent Patton fait également partie de la famille de la GRC. Ils ont perdu un mari, un fils et un frère ».

Un résident du secteur, Tim Taylor, a raconté avoir entendu des sirènes à 8 heures du matin et qu’il y avait de nombreux agents dans la communauté.

Ken Drever, un conseiller municipal de Wolseley, a raconté que la communauté est secouée par ce qui s’est passé.

« C’est quelque chose que vous ne vous attendez pas à voir arriver ici. Nous ne sommes qu’une petite communauté. C’est le genre de chose que vous vous attendez à lire, à entendre parler ailleurs. »