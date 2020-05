Les Wet’suwet’en réclament la démission de la ministre des Affaires autochtones

Les chefs élus wet’suwet’en envisager d’engager des avocats pour contester devant les tribunaux l’entente de principe entre les gouvernements fédéral et de la Colombie-Britannique et les chefs héréditaires. Ils la qualifient de « traité du XIXe siècle » et réclament la démission de la ministre fédérale des Affaires autochtones, Carolyn Bennett.