(Houston) Un chef héréditaire de la nation Wet’suwet’en a annoncé jeudi que la rencontre avec des représentants des gouvernements fédéral et de la Colombie-Britannique aura finalement lieu, plus tard en journée et vendredi.

La Presse canadienne

Le chef Na’moks, aussi connu sous le nom de John Ridsdale, a affirmé tard mercredi que le gouvernement provincial avait annulé les pourparlers prévus pour tenter de dénouer l’impasse sur les barricades ferroviaires à travers le Canada. Il a ajouté que les responsables gouvernementaux avaient demandé aux chefs héréditaires d’appeler tous leurs alliés d’autres nations à cesser leurs actions.

De son côté, le bureau du premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, avait affirmé qu’il était regrettable qu’aucun accord n’ait pu être conclu pour rencontrer les chefs héréditaires Wet’suwet’en.

Or, en début de nuit jeudi, le chef Na’moks a assuré que la rencontre aurait bel et bien lieu et que son annulation, la veille, avait été causée par un manque de communication. Peu après, le bureau du premier ministre Horgan a fait savoir que l’annonce de la tenue de la rencontre était prometteuse, mais qu’il n’y aurait aucune confirmation avant un peu plus tard jeudi.

Mercredi, l’entourage du premier ministre a indiqué qu’il avait espoir que les chefs acceptent une période de paix et de respect pendant les pourparlers, qui comprendrait l’encouragement à leurs partisans de lever les barricades.

Après avoir parlé de « progrès » mercredi matin, la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, avait signalé, mercredi midi, qu’elle attendait sous peu des nouvelles des chefs wet’suwet’en dont l’opposition à un gazoduc en Colombie-Britannique a provoqué cette crise.

Les chefs réclamaient certaines concessions avant de rencontrer des représentants des gouvernements fédéral et de la Colombie-Britannique. Cette rencontre est considérée depuis le début, par le premier ministre du Canada Justin Trudeau, comme la clé pour résoudre la crise.

Critiques aux Communes et dans les corridors

Tout au long de la journée de mercredi, l’opposition conservatrice a multiplié les critiques à l’endroit du gouvernement libéral et de sa gestion de la crise.

À l’entrée de la réunion du caucus conservateur, c’est Gérard Deltell qui s’est montré le plus cinglant.

Les conservateurs ont, depuis le début, réclamé une intervention musclée des forces policières.

« Quel manque de leadership odieux. […] C’est un gouvernement d’abandon dirigé par une espèce de pâte molle », a pesté le député Deltell.

À la période des questions où le chef Andrew Scheer a pris le relais des attaques contre le premier ministre, celui-ci s’est défendu en arguant qu’il fallait non seulement une solution « rapide » et « pacifique », mais aussi « durable ».

« C’est très facile pour les partis d’opposition, que ce soit les conservateurs ou le NPD, de proposer des solutions simplistes. Nous, ça fait des semaines, et même des années, qu’on travaille sur des réponses complexes à des problèmes complexes », a aussi répliqué M. Trudeau.

Les coûts de la crise

Même si toutes les barricades disparaissaient dans les prochaines heures, ça prendrait des semaines pour que l’activité économique du pays revienne à la normale, selon le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau.

« Ça va prendre du temps », a souligné le ministre aux portes des Communes. « Il y a des conséquences qu’on ne verra pas pour plusieurs mois dû au fait qu’il y a eu des ralentissements, des délais, des mises à pied. Éventuellement, plus tard cette année, quand on aura les statistiques des différentes entreprises et des compagnies de chemin de fer, on aura une meilleure idée », a-t-il expliqué.

« Mais ce que je peux vous dire, c’est que l’effet de ces barricades est très, très sérieux », a-t-il conclu.