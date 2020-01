(Ottawa) Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a déclaré que le Canada souhaitait reprendre ses activités d’entraînement militaire en Irak, mais respecterait toute décision de Bagdad d’expulser des troupes étrangères.

La Presse canadienne

M. Sajjan a tenu ces propos après une visite au Koweït et en Jordanie, où il a rencontré des centaines de soldats canadiens qui ont participé ces dernières années à l’intervention du Canada contre le groupe armé État islamique (EI).

Cette intervention canadienne s’est largement attardée au cours des deux dernières années à la formation des forces militaires irakiennes aux rudiments des fonctions du soldat afin qu’elles puissent éliminer les cellules de l'EI et résister à toute résurgence du groupe extrémiste.

Cependant, l’avenir de la mission du Canada en Irak a été mis en doute depuis que le Parlement du pays, furieux du meurtre par les États-Unis d’un des principaux généraux iraniens à l’aéroport de Bagdad, a adopté une motion non contraignante au début du mois appelant à l’expulsion de toutes les troupes étrangères.

M. Sajjan a affirmé que bien que les discussions entre les alliés occidentaux et le gouvernement irakien soient toujours en cours, le Canada et ses alliés se trouvent sur le territoire à la demande de Bagdad, et le Canada honorera toute décision éventuelle sur le départ des troupes.

L’administration du président américain Donald Trump, quant à elle, serait en train de rédiger des plans de réduction de millions de dollars de l’aide militaire destinée à l’Irak dans l’éventualité où Bagdad faisait une telle demande.