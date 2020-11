(Ottawa) La commissaire de la GRC, Brenda Lucki, a finalement répondu à un rapport intermédiaire de la commission civile d’examen des activités de la police fédérale, datant de 2017, sur la surveillance présumée de militants qui s’opposaient pacifiquement au projet d’oléoduc Northern Gateway, dans l’Ouest.

La Presse Canadienne

Après trois ans d’attente, la Gendarmerie royale du Canada répond au rapport intermédiaire de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC. Mais il aura fallu qu’un groupe de défense des libertés civiles se tourne vers les tribunaux pour forcer la main à la police fédérale.

Maintenant que la commissaire Lucki a soumis ses réactions au rapport intermédiaire, la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes pourra préparer son rapport final, qui sera, lui, rendu public.

Paul Champ, avocat auprès de l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, a reçu vendredi une lettre de Mme Lucki confirmant qu’elle avait répondu à la commission.

L’association, qui avait déposé sa plainte initiale en 2014, a accusé la GRC de tarder indûment à répondre au rapport intermédiaire de 2017. Elle a donc demandé récemment à la Cour fédérale d’ordonner à Mme Lucki de répondre au rapport, afin qu’il puisse être enfin publié, après trois ans d’attente.

Dans sa plainte, en février 2014, l’association soutenait que la GRC avait indûment colligé et partagé des informations sur des personnes et des groupes qui s’opposaient pacifiquement au projet d’oléoduc Northern Gateway et qui avaient assisté aux audiences publiques de l’Office national de l’énergie.