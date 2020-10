Au moment où une deuxième vague de propagation du coronavirus déferle sur le pays, et avec les fêtes de l’Action de grâce et de Noël qui approchent, le premier ministre prévoit que la pression va se faire encore plus forte sur les banques alimentaires.

(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé une aide financière supplémentaire de 100 millions pour les banques alimentaires du pays alors qu’elles font face à une forte hausse de la demande en raison de la pandémie de la COVID-19.

La Presse Canadienne

« Les banques alimentaires et les organisations alimentaires locales ont toujours été là pour les Canadiens qui en avaient le plus besoin, et nous contribuerons à les aider », a déclaré M. Trudeau dans un communiqué de presse.

Le gouvernement fédéral versera les 100 millions additionnels à des organisations nationales et régionales, qui aideront ensuite les banques alimentaires et organisations alimentaires locales à travers le Canada.

Ces fonds serviront à acheter et à distribuer de la nourriture et d’autres produits essentiels afin de répondre aux besoins les plus urgents des Canadiens.

Ils pourront aussi servir à embaucher des travailleurs, ainsi qu’à acheter de l’équipement de protection individuelle pour assurer la sécurité des travailleurs, des bénévoles et de tous ceux qui visitent les banques alimentaires et organisations alimentaires locales.

Au pire moment de la première vague, en avril, le gouvernement fédéral avait versé 100 millions à des organismes oeuvrant en sécurité alimentaire. Il estime que ces fonds ont permis de financer plus de 1800 projets qui ont permis de nourrir plus de deux millions de Canadiens.