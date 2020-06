Ouvert ou fermé ? À l’occasion de la fête du Canada, ce mercredi 1er juillet, les horaires de plusieurs établissements sont sujet à changement.

Mayssa Ferah

La Presse

Ouverts

La majorité des succursales de la SAQ seront ouvertes, indique la société.

Les commerces de détail doivent fermer leurs portes au public. La majorité des pharmacies et supermarchés seront ouverts toute la journée. Les petits commerces, comme les boucheries, fruiteries, épiceries, dépanneurs, demeurent ouverts. Même chose pour les restaurants, stations-service, librairies, fleuristes, antiquaires et les musées.

La Ville de Montréal fermera certaines installations et modifiera les horaires de certains services. Ainsi, les comptoirs de permis seront fermés.

Les différentes collectes de déchets, matières recyclables et résidus demeurent à l’horaire dans tous les arrondissements à l’exception d’Outremont et Montréal-Nord (secteur 3). Elles seront reportées au lendemain.

Les écocentres demeurent ouverts entre 8 h à 18 h. Le Jardin botanique sera ouvert.

Rappelons que les bornes de paiement automatisées demeurent payantes durant le congé de la fête du Canada. Les panneaux d’interdiction de stationner doivent également être respectés en tout temps.

Fermés

Les commerces de la SQDC fermeront leurs portes pour la journée.

Également fermés : les commerces et les grands centres commerciaux, les bibliothèques et les bureaux de Postes Canada.

Les banques seront fermées le 1er et le 2 juillet. Idem pour les points de service fédéraux et provinciaux, comme les bureaux des passeports ou les centres de Service Canada, et les bureaux de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Pour les installations sportives et culturelles, la population est invitée à communiquer directement avec le personnel des lieux concernés avant de se déplacer, puisque les horaires varient.

Au Complexe sportif Claude-Robillard, seuls les terrains de tennis et la piste d’athlétisme seront accessibles.