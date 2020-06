Perry Bellegarde appelle à une réforme en profondeur de la GRC

(Metepenagiag) Le chef de la plus importante organisation des Premières Nations du Canada soutient que la seule manière de vaincre le racisme au sein des corps policiers du pays est d’imposer des changements systémiques et une politique de tolérance zéro dans le but d’éliminer les cas d’utilisation excessive de force.