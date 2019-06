Incendies de forêt : les pompiers sur le pied d'alerte

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) fourbit ses armes, alors que le temps chaud et sec se prolonge sur la province.

L'organisation appelle la population à la prudence pendant les festivités de la fête nationale. Elle a aussi interdit aux compagnies forestières de brûler leurs résidus dans plusieurs régions du Québec, afin de limiter les risques.

« Avec les vents qu'on a aujourd'hui, on a un danger d'incendie classé "élevé" ou "très élevé" partout au Québec », a indiqué Marie-Louise Harvey, porte-parole de la SOPFEU.

« On demande la plus grande des prudences à la population parce que cette chaleur va durer jusqu'à mercredi », a-t-elle continué. « On s'attend à avoir des feux de camp qui tournent mal. »

Quant aux compagnies forestières, celles qui opèrent dans différents secteurs de l'Abitibi, de la Mauricie, du Nord-du-Québec et de l'Outaouais, entre autres, devront trouver un autre moyen de se débarrasser de leurs résidus.