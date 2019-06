Le Venezuela ferme ses consulats au Canada

4 millions d'exilés

Dans un rapport rendu public vendredi, deux agences des Nations unies estiment que plus de 4 millions de personnes ont fui le Venezuela depuis la fin de 2015. Du coup, disent les porte-parole du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) et de l'Organisation internationale pour la migration (OIM), les Vénézuéliens « sont l'un des plus grands groupes de population à être déplacés de leur pays ». Seuls les Syriens sont déplacés en plus grand nombre, avec près de 5,6 millions de personnes hors des frontières. Les pays voisins du Venezuela abritent la grande majorité de ceux qui fuient la crise à la fois politique, économique et humanitaire dans leur pays. Au dire des Nations unies, la Colombie abrite à elle seule 1,3 million de personnes, alors que le Pérou en accueille plus de 768 000, le Chili, 288 000 et l'Équateur, 263 000. « Ces chiffres alarmants témoignent de l'importance de venir en aide aux communautés d'accueil dans les pays hôtes », a dit Eduardo Stein, représentant spécial des Nations unies pour les réfugiés et migrants vénézuéliens.

« Ne pas lever les sanctions »

Interrogé par l'agence Bloomberg à Caracas cette semaine, Juan Guaidó a affirmé que le Venezuela allait devoir tolérer plus de souffrances afin que le régime de Nicolás Maduro soit renversé. Celui que presque tous les pays d'Amérique latine, le Canada et les États-Unis considèrent comme le président légitime du Venezuela, même s'il n'a pas été élu dans cette fonction, refuse de demander aux États-Unis de lever les sanctions qui contribuent à la détérioration de l'économie vénézuélienne, déjà au bord du précipice. « Ça va continuer d'empirer » avant que la situation change, a-t-il dit en entrevue. Plusieurs observateurs du Venezuela croient que le mouvement d'opposition s'essouffle, malgré le soutien du gouvernement Trump.

- Avec Bloomberg, l'Agence France-Presse, Associated Press et Al-Jazeera