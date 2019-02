Écoles fermées en Montérégie et chaussée glissante

À la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, on précise que la fermeture comprend les services de garde, écoles primaires et secondaires, centres de formation professionnelles et centres administratifs. La même situation prévaut dans les autres établissements visés par des fermetures.

Environnement Canada a émis un avertissement de bruine verglaçante intermittente ce matin pour la région métropolitaine. Après une accalmie en après-midi, de la bruine verglaçante devrait reprendre en soirée et le mercure chutera. Ces conditions sont propices à la formation de glace noire sur la chaussée. Ce matin, la prudence est de mise sur l'ensemble du réseau.

Le service 511 de Transports Québec note plusieurs ralentissements depuis le début de l'heure de pointe, ce matin, dans le Grand Montréal, en raison de véhicules en panne (crevaisons) ou de légers accrochages, notamment sur les autoroutes 13, 15 et l'autoroute 25, de la couronne nord. La température est propice à la formation de nids-de-poule.

À cette heure, le boulevard Décarie est congestionné sur toute la longueur. La chaussée glacée complique les déplacements sur l'autoroute 30, entre la 20 et la 10, dans le secteur Sainte-Julie.

Dans l'ensemble du Québec, c'est donc surtout la bruine verglaçante qui complique les déplacements ce matin. Environnement Canada surveille un autre système de pluie verglaçante provenant de l'Ontario. Dans le nord du Québec, en Abitibi, il y a des possibilités d'averses de neige ce matin.