Commission sur les pesticides: un rapport sans recommandations ?

Impasse au sein de la commission parlementaire sur les pesticides. Les députés de la CAQ et ceux de l’opposition ne s’entendent pas sur la forme que le rapport final devrait prendre. Les trois partis d’opposition réclament des recommandations en bonne et due forme, alors que les membres caquistes viennent plutôt de soumettre à leurs confrères un document de travail intitulé Conclusion et observations.