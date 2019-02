Un importateur de cocaïne lié à la mafia atteint par balle à Laval

La porte-parole n'a pas voulu confirmer l'identité de la victime affirmant « qu'elle était connue des policiers ». Mais selon nos sources, il s'agit de Ray Khano qui aurait été atteint d'au moins une balle à la tête.

La cocaïne à PET

Dans la foulée de l'enquête Colisée menée par la Gendarmerie royale du Canada en novembre 2006, Kahno a été condamné à huit ans et deux mois de pénitencier pour importation et complot pour possession de cocaïne dans un but de trafic. Lui et un associé, Giuseppe Torre, étaient responsables des importations de cocaïne de la mafia montréalaise effectuées par l'aéroport Montréal-Trudeau et avaient notamment corrompu des douanières.

Durant l'enquête Colisée, Kahno s'est retrouvé dans l'eau chaude lorsque les chefs de la mafia basés au Club social Consenza ont réalisé que 100 kg de cocaïne avaient été importés à leur insu, dans une cargaison de 218 kilos saisis à l'aéroport Trudeau en janvier 2005. Plus tard, il a toutefois nié son implication dans cette affaire et indiqué qu'il n'avait aucune dette à la suite de cette affaire.

Pour étoffer leur preuve contre lui durant l'enquête Colisée, les enquêteurs lui ont volé 3 millions de dollars qui se trouvaient chez des membres de sa famille et camouflé le délit en introduction avec effraction. Cette opération subreptice a provoqué la colère de Kahno, qui a soupçonné un membre de la famille et demandé à un complice d'apporter une arme. Les policiers, qui écoutaient Kahno, ont alors trouvé un prétexte pour intercepter les deux hommes près du quartier général de la GRC, à Westmount, et les arrêter.

Kahno a été libéré d'office aux deux tiers de sa peine en mars 2015, mais à au moins deux reprises, sa libération conditionnelle a été suspendue, entre autres parce qu'il s'était retrouvé avec un individu lié au crime organisé et ayant des antécédents en matière de stupéfiants.

Devant les commissaires aux libérations conditionnelles, Kahno avait dit qu'il travaillait avec la mafia, mais n'en faisait pas partie, et qu'il pensait prendre sa retraite du crime avant d'être arrêté en novembre 2006.

Deux événements en trois jours

C'est la 2e fois en trois jours qu'un individu est atteint par balle à Laval. Lundi matin, vers 4 h, un homme de 33 ans, Eliott Blanchard, a été trouvé blessé près d'un véhicule, dans un stationnement municipal de l'avenue du Havre-des-Îles dans le quartier Chomedey. Il est mort à l'hôpital plusieurs heures plus tard.

Blanchard avait des antécédents en matière de stupéfiants et la police n'exclut pas qu'il s'agisse du mobile du crime. L'enquête a été transférée à la Sûreté du Québec en raison de liens possibles avec le crime organisé.

Il est trop tôt pour déterminer si les deux événements sont reliés. Pour le moment, rien n'indique que c'est le cas, mais les enquêteurs devraient tout de même examiner cette possibilité.

