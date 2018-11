Piétonne happée par une voiture du SPVM: le BEI ouvre une enquête

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) ouvre une enquête pour faire la lumière sur une opération policière, impliquant le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et la Sûreté du Québec, qui s'est soldée une blessée grave, ce matin à Montréal.

Selon les informations du BEI, une femme de 42 ans a été blessée gravement après avoir été heurtée par une voiture de patrouille du SPVM.

Vers 10h54, les policiers de la Sûreté du Québec auraient demandé à un automobiliste qui contrevenait au Code de la sécurité routière sur le pont Jacques-Cartier de s'immobiliser à la sortie. Toujours selon le BEI, le conducteur du véhicule aurait refusé d'obtempérer et tenter de fuir sur l'île de Montréal. Il aurait ensuite été pris en chasse par les agents du SPVM.

Pendant sa fuite, le conducteur aurait percuté plusieurs véhicules. Lors d'une tentative d'immobilisation de l'automobile, impliquant plusieurs voitures de patrouille du SPVM, une des voitures du SPVM aurait été percutée et celle-ci aurait alors heurté la piétonne, qui se trouvait à proximité, sur la rue Sherbrooke Est.

Le fuyard aurait terminé sa fuite en percutant un lampadaire dans le secteur. L'homme n'a pas été blessé et se trouve maintenant en détention.

Sur les lieux de l'accident, on pouvait voir que le lampadaire qu'aurait heurté le chauffard a été renversé par la force de l'impact.

Quelques mètres plus loin, une voiture de patrouille du SPVM, également très endommagée, était immobilisée. Une dizaine de voitures de police et autant d'agents étaient déployées sur les lieux en début d'après-midi. La rue Sherbrooke Est est fermée à la circulation entre les rues Moreau et Wurtele.

Le BEI a déployé huit enquêteurs pour éclaircir les circonstances des évènements. C'est le Service de police de la Ville de Québec qui assistera le BEI dans ses activités.

Quiconque aurait été témoin de la collision peut communiquer avec le BEI, en se rendant sur son site Internet au www.bei.gouv.qc.ca.

Le Bureau des enquêtes indépendantes intervient lorsqu'une personne « décède ou subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu » par un policier lors d'une intervention policière.