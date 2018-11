Une enquête pour meurtres 10 ans après deux disparitions

Vers 17 h le 14 novembre 2007, il y a 11 ans presque jour pour jour, son frère Gaston, 44 ans, de 10 mois son cadet, a disparu sans laisser de traces à Sainte-Agathe-des- Monts, dans les Laurentides.

Durant 11 ans, la famille a attendu des nouvelles, en vain. En 2016, elle a même célébré des funérailles, sans dépouille, pour tenter de faire son deuil, là aussi en vain.

« Nous n'avons pas été en mesure de le faire. Nous sommes croyants. Nous avions toujours un mince espoir », dit Mme Beaulieu.

Mais il y a quelques jours, cet espoir s'est évanoui. Un enquêteur de la Sûreté du Québec (SQ) a appelé des membres de la famille pour leur annoncer qu'à la fin août, le squelette de Gaston avait été découvert par des paysagistes qui creusaient sur le terrain d'une résidence de la montée Binette à Sainte-Adèle.

Le 30 août, La Presse a rapporté la découverte de ce squelette. Or, il n'y en avait pas un, mais deux. Près des restes de Gaston Beaulieu reposaient ceux d'un autre homme disparu en sa compagnie, David Cecere, alors âgé de 33 ans.

Des examens effectués sur les restes ont permis de déterminer que les deux hommes avaient été tués. Des analyses biologiques ont permis au coroner d'identifier formellement les victimes.

« C'était une enquête de disparition, c'est maintenant une enquête de meurtre qui est menée par l'équipe d'enquête des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec. »

- Le lieutenant Hugo Fournier, de la SQ

La police n'a jamais diffusé d'avis de disparition des deux hommes, car dès le départ, elle a craint le pire. Les proches aussi.

« Gaston, c'était comme mon grand frère. Chaque fois que je passais devant Sainte-Adèle, j'avais une pensée pour lui. Je me disais : "Où es-tu rendu ?" », affirme Éric Parent-Lafortune, qui dit avoir pleuré durant des heures après avoir appris que les restes de son meilleur ami avaient été découverts.

VÉHICULE SUSPECT

Selon des informations qui circulent chez les proches de Gaston Beaulieu, ce dernier et Cecere se seraient arrêtés dans une boulangerie de Sainte-Agathe-des-Monts le jour de leur disparition. Des gens les auraient ensuite vus monter dans un autre véhicule ayant à son bord deux hommes. Le véhicule s'est éloigné et ils n'ont plus jamais été aperçus jusqu'à ce que leurs squelettes revoient la lumière du jour sous le pic des paysagistes.

La voiture de Gaston Beaulieu est demeurée quelques jours abandonnée devant la boulangerie. À l'intérieur, le disparu avait laissé tous ses objets personnels, y compris son portefeuille.

La police croit que Beaulieu et Cecere trempaient dans le trafic de stupéfiants. Leurs proches se doutaient de certaines choses sans en être certains. Ils n'excluent pas que Gaston Beaulieu ait été au mauvais endroit au mauvais moment. Ce dernier trépignait d'impatience de recevoir son passeport dans les jours précédant sa disparition et son compagnon avait été avisé par des inconnus qu'il n'avait pas le droit de mettre le pied dans les Laurentides, au-delà de la Porte-du-Nord.

« Gaston n'était pas du type à disparaître comme ça, il aimait trop ses enfants, c'était sa vie. Il avait deux sortes d'amis, ceux que l'on connaissait et ceux que l'on ne connaissait pas. Des fois, je me demande si je veux connaître la vérité ou si je dois passer au deuil », conclut sa soeur Suzanne.

