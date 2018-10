Le gérant d'une entreprise tué à Laval

La victime est également le fils du président du commerce. Sur sa page Linkedin, Alessandro Vinci se présentait comme le gérant des ventes de l'entreprise spécialisée dans la vente de véhicules usagés et la réparation de véhicules, située sur le boulevard Lévesque, dans le quartier Chomedey.

Selon nos informations, entre 20 h et 21 h, heure de fermeture du commerce, un individu muni d'un pistolet serait entré dans l'entreprise et aurait tiré plusieurs coups de feu vers la victime qui se trouvait dans son bureau et qui n'a pas vu arriver son agresseur.

Les enquêteurs des crimes majeurs de la police de Laval ont amorcé l'enquête avant de transférer le dossier à leurs collègues de la Division des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec, vraisemblablement parce que le meurtre pourrait être lié au crime organisé. Les enquêteurs et les techniciens en scène de crime de la Sûreté du Québec (SQ) sont d'ailleurs sur les lieux ce matin, pour recueillir les témoignages et les indices. Les images captées par les caméras de surveillance de l'établissement seront examinées par les limiers.

Alessandro Vinci n'avait pas d'antécédent judiciaire et n'était pas lié à des activités criminelles connues, selon les renseignements policiers.

Il s'agit du cinquième meurtre commis cette année sur le territoire de Laval.