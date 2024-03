Jimmy Méthot a vécu un véritable supplice en décembre 2021. Son bourreau ? Véronique Manceaux, une Montréalaise de 38 ans. Dans une nuit d’enfer, elle l’a frappé, poignardé et torturé avec des complices. Elle lui a même offert un « dernier repas », avant de le laisser mourir en agonisant.

C’est du moins la théorie que la Couronne a présentée au jury lundi à l’ouverture du procès de Véronique Manceaux au palais de justice de Montréal. La femme est accusée de meurtre au premier degré et d’un outrage au cadavre de Jimmy Méthot.

« Les faits que vous allez entendre ne sont pas de la fiction ou un épisode télévisé. Ils décrivent une vraie histoire et concernent une vraie personne », a affirmé aux jurés la procureure de la Couronne Me Jasmine Guillaume, qui fait équipe avec Me Marie-Claude Bourassa.

C’est dans la nuit du 6 septembre 2021 que la vie de Jimmy Méthot a basculé. Ce soir-là, l’homme de 27 ans se retrouve au domicile de Véronique Manceaux dans le secteur de Lachine à Montréal. La raison de sa présence n’a pas été précisée au jury. Ils ne sont pas seuls : Tara Kusic, Everett Roger Clayton et un adolescent de 17 ans complètent le quintette.

La soirée se déroule d’abord normalement, puis un conflit éclate entre la victime et l’accusé pour une raison non précisée. Véronique Manceaux frappe alors la victime, selon la Couronne. L’adolescent se lance dans la bagarre et s’en prend aussi à la victime. Le conflit se poursuit dans la cuisine. Quand Jimmy Méthot revient au salon, il saigne abondamment et l’accusée continue de le frapper.

Toujours selon la théorie de la Couronne, Jimmy Méthot tente de fuir les lieux, mais l’adolescent l’intercepte. On lui offre alors son « dernier repas ». Désespéré, Jimmy Méthot tente à nouveau de prendre la fuite. « Je ne veux pas crever comme ça », supplie-t-il. C’est pendant sa fuite que Véronique Manceaux le poignarde ultimement, selon la Couronne.

Alors que Jimmy Méthot est à l’agonie, l’accusée lui fait boire un liquide inflammable. Il finit par rendre l’âme. Son corps est transporté au garage. Dans les jours suivants, Véronique Manceaux et ses complices nettoient la scène. L’accusée finira par être arrêtée. Il reste maintenant à la Couronne de faire la preuve de ce récit.

Pourquoi Jimmy Méthot a-t-il été assassiné ? La procureure de la Couronne est restée muette à ce sujet lors de sa déclaration d’ouverture au jury.

Pendant le procès, la Couronne présentera aux jurés des messages textes échangés entre l’accusé et ses complices. Certains complices de l’accusée seront aussi appelés à la barre.

Le procès se déroule devant le juge Daniel Royer. Me Carl Fortin Devost et Me Fanie Lacroix défendent l’accusée.