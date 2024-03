Un homme dans la vingtaine a été arrêté la semaine dernière au terme d’une importante saisie d’armes à feu possiblement produites à l’aide d’une imprimante 3D. L’opération a aussi permis de démanteler un laboratoire vraisemblablement voué à la production de drogues de synthèse.

Les policiers de l’Unité mixte sur le crime organisé (UMECO) ont saisi plusieurs armes à feu dans une résidence de l’arrondissement de Saint-Laurent à Montréal mercredi dernier.

Brandon Mark, 27 ans, a été arrêté et accusé en lien avec la perquisition.

Au total, 16 armes à feu ont été retrouvées : deux Polymer 80 de type Glock, plusieurs armes d’assaut de type AR-15 et huit chargeurs prohibés.

PHOTO FOURNIE PAR LA GRC

« Selon l’Équipe nationale de soutien à l’application de la Loi sur les armes à feu (ENSALA), qui a collaboré à l’enquête, certaines pièces d’armes semblaient avoir été fabriquées à l’aide d’une imprimante 3D », a précisé la GRC par communiqué.

Drogues de synthèse

Au cours de la même enquête, la GRC a procédé au démantèlement d’un laboratoire clandestin servant vraisemblablement à la production de drogues de synthèse.

PHOTO FOURNIE PAR LA GRC

D’importantes quantités de drogues de synthèse présumées, une imprimante 3D et 44 000 $ en argent comptant ont également été saisis.

PHOTO FOURNIE PAR LA GRC

Brandon Mark a comparu au palais de justice de Montréal le 15 mars dernier et fait face à de nombreux chefs d’accusation : possession d’armes à feu prohibées et à autorisation restreinte avec munitions, possession d’armes à feu prohibées dans le but d’en faire le trafic, possession non autorisée de dispositifs prohibés et d’entreposage négligent d’armes à feu. Il demeure détenu en attendant la suite des procédures judiciaires.