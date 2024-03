PHOTO FOURNIE PAR KYLE MCDOUGALL, ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA

Une équipe d’intervention environnementale de la Garde côtière canadienne a été déployée près du porte-conteneurs en proie à un incendie depuis presque trois jours, au large de la Côte-Nord. Aucun blessé ni risque de pollution n’a toutefois été rapporté pour le moment.

Dans une mise à jour publiée mercredi, en fin d’avant-midi, la Garde côtière indique que le navire MSC Sao Paulo V se trouve toujours près de l’entrée du fjord du Saguenay, mais a été déplacé hier après-midi à l’aide de remorqueurs, dans une zone plus profonde afin d’éviter un échouement à marée basse.

Un incendie qui a été déclaré à bord du navire dans la nuit de dimanche à lundi a provoqué un branle-bas de combat.

De nombreuses embarcations ainsi qu’une équipe de pompiers maritimes américains ont accouru pour maîtriser les flammes et contrôler la dérive du mastodonte après un appel à l’aide de l’équipage.

Mercredi, la Garde côtière indique qu’un deuxième groupe de pompiers américains et de l’équipement spécialisé sont arrivés sur les lieux en fin d’après-midi hier afin d’appuyer l’équipage à lutter contre l’incendie, qui demeure toujours sous contrôle.

Le brise-glace Amundsen ainsi que deux remorqueurs de Groupe Océan, le Ocean Taiga et l’Anse du Moulin, demeurent sur place pour porter assistance au porte-conteneurs en flamme. Ces derniers ont notamment procédé à l’arrosage de la coque et du navire pour le refroidir.

« Certains va-et-vient des membres de l’équipage et des pompiers ont été effectués avec l’aide des remorqueurs au cours des derniers jours, pour relayer les membres à bord du Sao Paulo V afin qu’ils puissent se reposer, et pour apporter des matériaux et de la nourriture », explique-t-on également.

Dans un message acheminé à La Presse, un porte-parole de l’armateur MSC, plus grande entreprise maritime de transport de conteneurs au monde et propriétaire du Sao Paulo V, a indiqué que le feu s’était déclaré dans un moteur auxiliaire du navire.

L’équipage, qui n’est « pas bloqué », selon l’entreprise, a « immédiatement pris des mesures d’urgence en coordination et en coopération avec les autorités locales ». « L’incendie est maintenant terminé sans qu’il y ait de blessés, de pollution ou de perte de cargaison », ajoute le porte-parole, basé en Suisse.