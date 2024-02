Les arrestations en lien avec la guerre pour le contrôle du trafic des stupéfiants à Québec se multiplient. Au total, 18 personnes ont été accusées de divers crimes pendant le week-end.

Depuis vendredi, la Sûreté du Québec a annoncé 14 arrestations en lien avec le conflit opposant des groupes criminalisés dans la région de la Capitale-Nationale.

À celles-ci s’est ajoutée l’arrestation d’une femme et de trois hommes, dimanche, par le Service de police de la Ville de Québec.

James Célestin, 40 ans et David Marceau-Maillefert, 35 ans, ont été accusés de voies de fait graves, d’enlèvement et de séquestration au palais de justice de Québec

Jean-François Dion, 37 ans, a été accusé de possession de munitions ce qui lui était interdit. La femme a été libérée par sommation.

Des stupéfiants, des munitions de 0,5 et 9 millimètres et une veste balistique ont été saisis en marge de ces arrestations.

Les suspects graviteraient autour d’une tête dirigeante d’un groupe criminalisé connu, soit Blood Family Mafia, a indiqué en point de presse la capitaine Marie-Manon Savard.

IMAGE TIRÉE D’UNE VIDÉO PUBLIÉE PAR LE SPVQ La capitaine Marie-Manon Savard

Dirigé par le trafiquant et proxénète Dave « Pic » Turmel, le clan livre actuellement un conflit sanglant avec les Hells Angels.

Depuis vendredi, les corps policiers ont mené plusieurs vagues d’arrestations en lien avec le conflit qui a déjà entraîné des incendies, deux prises d’otage et un meurtre.

Samedi, trois femmes et six hommes âgés entre 21 et 45 ans ont été accusés de divers crimes, dont tentative de meurtre, séquestration et voies de fait graves, au palais de justice de Québec.

La veille, la Sûreté du Québec (SQ) avait déclaré que le conflit avait assez duré, disant craindre pour la sécurité des citoyens s’il devait perdurer.

Les régions de Québec, de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord étant touchées, des agents de la SQ de plusieurs régions participent aux opérations, tout comme des policiers municipaux de Québec, de Saguenay et de Lévis.

LE CONFLIT EN QUELQUES DATES 19 février : Un homme perd la vie et trois autres sont blessés lors d’une affaire d’enlèvement et de séquestration dans laquelle les suspects seraient des membres du gang de rue BFM.

: Un homme perd la vie et trois autres sont blessés lors d’une affaire d’enlèvement et de séquestration dans laquelle les suspects seraient des membres du gang de rue BFM. 22 février : Un homme de Saguenay qui manquait à l’appel depuis la veille est retrouvé au milieu de la nuit, sur un trottoir de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, à Montréal. Il est gravement blessé au corps et a eu un orteil et un doigt coupés.

: Un homme de Saguenay qui manquait à l’appel depuis la veille est retrouvé au milieu de la nuit, sur un trottoir de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, à Montréal. Il est gravement blessé au corps et a eu un orteil et un doigt coupés. 22 février : Un homme est grièvement blessé lors d’une agression armée à Montmagny. La victime est transportée à l’hôpital, mais son état se stabilise et il obtient son congé en soirée.

: Un homme est grièvement blessé lors d’une agression armée à Montmagny. La victime est transportée à l’hôpital, mais son état se stabilise et il obtient son congé en soirée. 23 février : La Sûreté du Québec donne un point de presse pour tenter de calmer le jeu, en avertissant le crime organisé qu’elle intensifiera sa présence et que la hausse de la tension doit cesser, pour la sécurité de la population.

: La Sûreté du Québec donne un point de presse pour tenter de calmer le jeu, en avertissant le crime organisé qu’elle intensifiera sa présence et que la hausse de la tension doit cesser, pour la sécurité de la population. 24 février : Une nouvelle agression armée survient, cette fois à Thetford Mines. On ne craint pas pour la vie de la victime.

Avec Daniel Renaud et Gabriel Béland, La Presse