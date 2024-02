(Laval) Malade et déclaré inapte, Jagmeet Grewal n’aurait jamais dû conduire un camion le 5 août 2019. Sa grande négligence a eu des conséquences difficilement plus tragiques : la mort de quatre personnes dans un carambolage monstre sur l’autoroute 440 à Laval. Déclaré coupable, le chauffard risque une imposante peine de prison.

Dans une salle d’audience bondée au palais de justice de Laval, l’homme de 57 ans a été reconnu coupable vendredi d’avoir causé la mort par sa négligence criminelle de Gilles Marsolais, Michèle Bernier, Sylvain Pouliot et Robert Tanguay-Laplante. Il est aussi coupable d’avoir blessé quatre autres personnes. Le procès s’était amorcé à l’automne 2022.

Le 5 août 2019, Jagmeet Grewal n’a jamais freiné son camion. Pourtant, les conditions de la route étaient idéales. Le camionneur aurait facilement dû apercevoir, au loin, le début d’un embouteillage. Or, il n’a pas réagi pendant ces 10 secondes fatidiques. Son camion s’est alors transformé en puissant projectile, provoquant un carnage sur l’autoroute.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE

« C’était facilement évitable. […] Il n’a eu aucune attention sur la route. S’il avait regardé, il ne fait aucun doute qu’il aurait vu le trafic devant lui. C’est grandement blâmable », a conclu la juge Laramée, en insistant sur le « mépris » de l’accusé à l’égard de la sécurité des gens.

À cette époque, Jagmeet Grewal souffrait d’importantes limitations physiques et psychologiques. Son diabète de type 2 était carrément hors de contrôle, puisque l’accusé ne prenait pas sa médication adéquatement. Cette maladie peut provoquer des problèmes de vision.

« Il a néanmoins choisi de prendre le volant, même s’il n’aurait pas dû le faire », a fait valoir la juge Yanick Laramée.

« C’était grandement négligent de sa part. C’était objectivement dangereux de conduire avec une telle incapacité. Comment pouvons-nous être en sécurité sur la route quand un homme conduit un camion lourd chargé de marchandises, alors qu’il a une incapacité qui le rend inapte ? », a lancé la juge.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE

De plus, il souffrait d’un choc post-traumatique depuis un accident en 2012 et il avait été déclaré inapte de « façon permanente » à la conduite d’un camion. D’ailleurs, il touchait même des indemnités de revenu au moment du drame. Or, Jagmeet Grewal avait récupéré son permis grâce à une « erreur » de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

À ce sujet, la juge Laramée soutient que « ce n’est pas le procès de la SAAQ ». « Le Tribunal n’a pas à investiguer leurs fautes », conclut-elle.

De plus, Jagmeet Grewal a menti dans son formulaire d’embauche afin d’être réembauché comme camionneur. Selon la juge, l’accusé savait alors que s’il avait répondu honnêtement, il n’aurait pas été embauché comme camionneur professionnel.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE

« M. Grewal a intentionnellement et délibérément, et pour son propre avantage, dissimulé de l’information pour continuer de conduire un camion. Ça démontre qu’il n’avait aucune considération pour la sécurité des autres et qu’il était prêt à tout faire pour conduire un camion même s’il était incapable de le faire physiquement ou psychologiquement », a conclu la juge Laramée.

Jean-Pierre Girard est l’oncle de Robert Tanguay-Laplante, l’une des victimes. Il ne mâche pas ses mots à l’égard du délinquant : « Il devrait être sentencé à vie », lâche-t-il en mêlée de presse.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Jean-Pierre Girard

« Ce monsieur n’aurait jamais dû être sur la route, je ne sais pas comment la SAAQ a pu donner un permis à ce monsieur-à. Je suis moi-même camionneur. Il faut être apte à tout, en toutes situations », a déclaré M. Girard.

L’oncle se dit toutefois « très heureux » du verdict de culpabilité. « Oui, ça aide un peu, mais on y pense tout le temps à notre neveu. Ça aide le deuil », a-t-il conclu.