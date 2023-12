Quinze ans après les faits Adèle Sorella acquittée du meurtre de ses deux filles

(Laval) La mort de Sabrina et d’Amanda De Vito restera un mystère. Reconnue coupable deux fois d’avoir tué ses filles de 8 et 9 ans, Adèle Sorella, femme d’un mafieux, a été acquittée lundi au terme du troisième procès, en raison des « lacunes » dans la preuve et de la possibilité que la mafia ait pu tuer les fillettes.