Un prédateur rôde dans le garage souterrain d’une tour de L’Île-des-Sœurs, étrangle à mort une femme et dissimule son corps. Cet assassin, c’est Frank Cao, selon la Couronne. Non seulement il est resté cinq heures dans le stationnement sans aucun motif, mais aussi son ADN a été retrouvé sous les ongles de la victime.

« La preuve converge vers une seule personne comme étant l’assassin de Tammy Lu et cette personne, c’est Frank Cao. Pour des raisons qu’il est peut-être seul à connaître », a plaidé le procureur de la Couronne Me Matthew Ferguson lundi. Frank Cao, 65 ans, est accusé de meurtre au premier degré. Son procès s’est amorcé il y a deux mois au Centre judiciaire Gouin.

Shao Jing « Tammy » Lu, une Montréalaise dans la cinquantaine, a été assassinée le 7 septembre 2020 dans le stationnement intérieur de la tour de condos Evolo de L’Île-des-Sœurs, à Montréal. Son corps a été retrouvé au pied de la banquette arrière de son véhicule. Le tueur l’a étranglée avec une corde, un câble ou la sangle de son sac à main. Un geste qui exige une « force significative », selon la Couronne.

« Personne n’a exprimé un mobile de tuer Tammy. Personne n’a manifesté d’animosité à son égard. Un meurtre parfait ? Ou pas ? Things doesn’t always goes to plan. [Les choses ne vont pas toujours selon le plan] Les gens font des erreurs. La nature est humaine », a lancé au jury Me Ferguson.

PHOTO TIRÉE D’UNE VIDÉO DÉPOSÉE EN PREUVE Shao Jing « Tammy » Lu, quelques minutes avant sa mort, alors qu’elle se rend au stationnement intérieur de son immeuble. Frank Cao est accusé de son meurtre au premier degré

Méticuleusement, le procureur de la Couronne a égrainé l’ensemble de la preuve circonstancielle démontrant la culpabilité de Frank Cao. D’abord, une preuve cruciale : l’ADN de l’homme de 65 ans a été retrouvé sur le sac à main de la victime et sous les ongles de celle-ci.

De plus, Frank Cao a passé cinq heures dans le stationnement intérieur ce jour-là. Il était donc sur place lors de « l’étroite fenêtre » pour tuer Tammy. Frank Cao n’avait aucune raison valable pour être dans cet immeuble puisqu’il n’était plus propriétaire ou locataire, a insisté la poursuite. L’accusé avait gardé sa carte d’accès de l’époque où il y résidait.

« Pourquoi un homme se rendrait de la Rive-Sud dans un immeuble de L’Île-des-Sœurs où il ne vit plus et passerait cinq heures dans le stationnement intérieur à faire Dieu sait quoi ? », a fait valoir Me Ferguson

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM Frank Cao

Arrivé vers 7 h 40, Frank Cao était dans le garage intérieur vers 12 h 08 quand Tammy Lu est descendue à son véhicule. Puis, vers 12 h 44, Frank Cao s’y trouvait toujours, lorsque le cellulaire de la victime s’est connecté au système de divertissement de son véhicule. Selon la Couronne, c’est le tueur qui l’aurait activé avant de verrouiller les portes et de quitter les lieux avec les clés du véhicule.

Passé 13 h, des caméras de surveillance montrent Frank Cao se diriger vers une sortie de secours et y rester 13 minutes. « Il n’y a rien à faire là. Que fait-il ? Réfléchir ? Reprendre son souffle ? N’est-ce pas un espace bizarre pour prendre une pause ? À moins qu’il ne veuille pas être aperçu ? », a plaidé Me Ferguson.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE Frank Cao, à son départ des lieux du crime, portait des vêtements différents, selon la Couronne

Quand Frank Cao ressort, il porte un capuchon sur la tête, alors qu’il fait 29 degrés ce jour-là. Il part finalement vers 13 h 16. Dans son véhicule, il ne porte plus son capuchon et il a changé de casquette. « Pour changer de vêtements ? », se demande Me Ferguson.

Selon le récit de Frank Cao pendant son interrogatoire policier, il se serait endormi dans son véhicule ce jour-là. Celui à qui il avait vendu sa propriété l’avait autorisé à venir chercher des effets dans une case postale. Des explications « particulières, sinon mensongères », selon Me Ferguson.

La défense doit plaider mardi.