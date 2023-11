(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a confirmé, lundi, la nomination de Mary Moreau à la Cour suprême du Canada, après avoir proposé sa candidature au Parlement le mois dernier.

La Presse Canadienne

Et pour la première fois en 148 ans d’existence, la Cour suprême du Canada est donc composée maintenant d’une majorité de femmes — cinq juges sur neuf.

Mme Moreau, qui était jusqu’ici juge en chef de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta, pourvoit le poste laissé vacant par le départ à la retraite de Russell Brown, en juin dernier.

Avant sa nomination sur le banc en Alberta il y a 29 ans, Mme Moreau, bilingue, avait pratiqué le droit dans sa ville natale d’Edmonton, traitant des affaires civiles, criminelles et constitutionnelles. Elle avait également été nommée juge suppléante à la Cour suprême du Yukon en 1996 et à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest en 2005.

La juge Moreau est impliquée depuis longtemps dans la profession juridique au pays et à l’étranger en participant à des projets de formation, à des initiatives en matière d’éthique judiciaire et à la modernisation des tribunaux.

La Franco-Albertaine avait notamment étudié au programme de baccalauréat ès arts en français à la faculté Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, de 1974 à 1976, avant de faire son droit à cette université. Elle a suivi le programme d’étude du Code civil du Québec à l’Université de Sherbrooke à l’été 1977.

En réponse à un questionnaire soumis dans le cadre de sa candidature, Mme Moreau avait écrit : « J’ai appris l’importance de ma langue pour donner une voix à ma culture et de ma culture pour créer chez moi un sens d’appartenance et d’identité. J’ai aussi ressenti les défis liés à l’appartenance à un groupe minoritaire dans une province majoritairement anglophone ».

Le juge Russell Brown avait annoncé sa retraite en juin, mettant ainsi fin à une enquête du Conseil canadien de la magistrature sur une allégation de mauvaise conduite au début de l’année en Arizona.