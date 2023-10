(Ottawa) Une policière qui avait été agente de liaison entre la police d’Ottawa et les manifestants du « convoi de la liberté » à l’hiver 2022 a déclaré jeudi au procès de deux organisateurs que Chris Barber lui avait confié au début de la manifestation qu’il sentait que les choses devenaient « hors de contrôle » et dangereuses.

Liam Fox La Presse Canadienne

L’agente Nicole Bach a indiqué au tribunal qu’environ trois jours après l’arrivée des manifestants au centre-ville d’Ottawa, M. Barber lui a dit que le convoi avait « perdu de vue » son objectif premier.

Mme Bach a également soutenu que Chris Barber avait souligné dès le début que les manifestants manquaient de nourriture et de carburant pour leurs véhicules.

La policière est l’un des trois agents de liaison de la police qui doivent témoigner au procès pénal de Chris Barber et Tamara Lich.

Les deux coaccusés font face notamment à des accusations de méfaits, pour avoir amené des milliers de gros camions à Ottawa en signe de protestation contre les mesures sanitaires liées à la COVID-19 – et contre le gouvernement libéral de Justin Trudeau en général.

La Couronne tente de démontre au tribunal que Mme Lich et M. Barber ont exercé une influence sur les foules et les chauffeurs de poids lourds qui ont bloqué des rues du centre-ville d’Ottawa pendant trois semaines.

Mercredi, la policière Isabelle Cyr, une autre agente de liaison, a déclaré au tribunal que le groupe de M. Barber et Mme Lich n’était qu’un convoi parmi d’autres à Ottawa.