Des proches accablés, incapables de dormir de la nuit. Une famille tissée serrée qui ne sera plus jamais la même. Des petits-enfants traumatisés : les proches de Linda Lalonde, poignardée une centaine de fois par son conjoint, ont encore des séquelles de sa mort en 2019.

Stéphane Massé, un livreur de pizza aux prises avec des problèmes de consommation, a été déclaré coupable la semaine dernière de meurtre non prémédité, écopant ainsi de la prison à perpétuité.

La Couronne demande un minimum de 15 ans avant qu’il soit éligible à la libération conditionnelle. La défense suggère 12 ans.

« La violence conjugale est un fléau social. On parle de cent coups de couteau », a souligné mercredi la procureure de la Couronne Me Lili Prévost-Gravel, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield, lors des observations sur la peine de Stéphane Massé.

L’homme de 41 ans a tué sa conjointe Linda Lalonde en novembre 2019 à Salaberry-de-Valleyfield.

La victime de 49 ans et lui formaient un couple depuis plusieurs années. Stéphane Massé consommait régulièrement de la cocaïne, ce qui déplaisait à la victime. Linda Lalonde lui avait lancé un ultimatum trois semaines avant le meurtre : ce serait « elle ou la coke », selon le récit de la Couronne.

Famille toujours en deuil

Stéphanie Lalonde-Langlois, fille de la défunte, a sombré dans une profonde dépression après la mort violente de sa mère Linda Lalonde.

Autrefois infirmière, elle a démissionné peu après le drame. Ses nuits demeurent perturbées, ponctuées de cauchemars. Elle est incapable de se servir d’un couteau.

« J’ai perdu mon pilier et ma confidente », a laissé tomber la fille endeuillée.

La sœur de la défunte, Julie Lalonde, a également fait part de ses nombreux traumatismes depuis la tragédie, expliquant que des images lui viennent en tête à tout moment de la journée.

Francis Lalonde-Langlois, fils de la victime, a perdu toute capacité à faire confiance à qui que ce soit. Il considérait Stéphane Massé comme un père avant le meurtre.

« À chaque fois que je fais quelque chose censé me rendre fier, je ressens un mélange de dégoût et de honte. La raison c’est que c’est lui qui m’a tout appris. »

Stéphane Massé a brièvement témoigné mercredi matin. « Je veux m’excuser pour le mal que j’ai fait. Je vais regretter toute ma vie ce que j’ai fait à la femme que j’aime », a-t-il dit au tribunal.

Me Martin Latour et Me Emmanuel Roy ont défendu Stéphane Massé. La Couronne était représentée par Me Hélène Langis et Me Lili Prévost-Gravel.

Le juge Yvan Poulin rendra sa décision le 18 octobre prochain.