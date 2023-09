Néo-nazi Gabriel Sohier-Chaput coupable d’avoir incité à la haine contre les Juifs sur un populaire et influent site web d’extrême droite aux États-Unis.

Le néonazi Gabriel-Sohier Chaput, qualifié d’« influenceur de la haine » par le juge, a été condamné vendredi à une peine « substantielle » de 15 mois de prison pour avoir fomenté la haine contre les Juifs. Dans un geste rarissime, le juge s’est écarté de la peine « outrageuse », « bonbon » et « clémente » suggérée par les parties.

« Le Tribunal doit lancer un message clair que les discours de haine n’ont pas leur place dans le monde. Ce message doit être entendu haut et fort. Le Tribunal doit transmettre la répulsion sociale du crime qui va à l’encontre des valeurs fondamentales du peuple québécois et canadien », conclut le juge Del Negro.

Une peine de trois mois de prison. C’est cette peine très clémente qu’avait proposée au juge le procureur de la Couronne Me Patrick Lafrenière et l’avocat de la défense Me Antonio Cabral l’été dernier. Précisons d’emblée qu’un juge est pratiquement obligé d’entériner une suggestion commune. La barre est extrêmement haute pour s’en écarter.

Or, ici, le public serait « incrédule, choqué et abasourdi » s’il imposait une telle peine. Le public serait carrément « révolté » et deviendrait même « méfiant » du système judiciaire, renchérit le juge Del Negro. En outre, les « bras » de la population « en tomberaient », illustre le juge.

« Il est évident que de se cacher derrière l’anonymat de son clavier pour répandre ces messages haineux au grand public est un geste hautement répréhensible qui mérite d’être dénoncé et puni sévèrement », soutient le juge de la Cour du Québec.

Les crimes commis par le néonazi Gabriel Sohier-Chaput sont si graves et les conséquences sont si importantes pour la communauté juive qu’une peine plus sévère s’impose pour maintenir la confiance du public envers le système de justice, conclut le juge, en rappelant les ravages de l’antisémitisme.

De son appartement de Rosemont, Gabriel Sohier-Chaput était une figure de proue du mouvement d’extrême droite aux États-Unis dans les années 2010. Sous le pseudonyme de Zeiger, le Montréalais a écrit jusqu’à 1000 articles sur le très influent site néonazi The Daily Stormer, qui était visité par 3 millions de personnes chaque mois.

Dans l’unique publication au cœur du procès, Gabriel Sohier-Chaput a exhorté ses innombrables lecteurs à « passer à l’action » contre les Juifs. Il visait ainsi à faire la promotion du nazisme et de promouvoir la persécution, la détestation et l’extermination des Juifs, selon le juge.

« Son message est provocant et incitateur. Son but était de désensibiliser les lecteurs à l’usage de la violence », insiste le juge.

« Il n’est pas un amateur dans le domaine de la haine. Il était un contributeur actif et prolifique du Daily Stormer. On ne peut pas lire son écrit sans avoir la chair de poule. […] Les mots utilisés suscitent des émotions fortes et extrêmes », affirme le juge.

Le constat du juge est implacable : six ans plus tard, Gabriel Sohier-Chaput n’a pas changé d’un iota. Il n’a aucun remords sincère et n’a démontré aucun effort de réhabilitation. En bref, il est toujours un « danger » pour la population.

« Il adhère mordicus à son idéologie haineuse. Il n’a fait aucun effort au cours des années pour changer son idéologie. Il a agi comme étant un influenceur de la haine. Le risque de récidive ne peut être écarté », soutient le juge.

Le magistrat rappelle une évidence : la transmission de la propagande nazie est infiniment plus facile que lors de la Seconde Guerre mondiale. De nos jours, une personne peut propager la haine partout dans le monde avec un simple clic de souris. Les réseaux sociaux sont devenus un moyen « facile et économique » de répandre les idéologies haineuses, poursuit le juge.

En plus d’être condamné à 15 mois de détention, Gabriel Sohier-Chaput sera soumis à une probation de trois ans pendant laquelle il lui sera interdit de publier un texte ou un commentaire sur l’internet pouvant être lu par le grand public. Il lui sera aussi interdit de participer à toute manifestation de groupe prônant la haine.

En mêlée de presse, son avocat Me Antonio Cabral a déjà annoncé son intention de porter le jugement en appel et de demander la libération de son client pendant les procédures d’appel.

