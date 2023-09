L’opium et le haschich découverts récemment par les policiers de la GRC et les douaniers dans le Port de Montréal.

Les enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada ont récemment découvert, cachés dans des tuiles de marbre, 387 kilogrammes d’opium évalués à 8,5 millions, dans le Port de Montréal.

La police fédérale, qui a annoncé cette saisie sur son fil X plus tôt cette semaine, n’a pas précisé à quel moment la drogue a été saisie.

Outre les 387 kilogrammes d’opium, les policiers ont également découvert, dissimulés de la même façon, dans la même marchandise, 85 kilogrammes de haschich évalués à 850 000 $.

Selon nos informations, un kilogramme d’opium se transige à environ 22 000 $ et un kilogramme de haschich, à environ 10 000 $ ; la valeur totale des deux drogues trouvées dans les dalles de marbre s’élèverait donc à près de 9,5 millions.

Selon nos informations, la drogue, qui aurait été destinée au marché Ontario, provenait du Pakistan et la marchandise aurait transité par plusieurs ports internationaux avant d’arriver à Montréal.

Le stratagème utilisé par les exportateurs était sophistiqué ; ils ont inséré un kilogramme d’opium par tuile de marbre. Celle-ci, qui était relativement épaisse, a été refermée par la suite.

PHOTO COURTOISIE Les kilogrammes d’opium et de haschich, tels qu’ils ont été trouvés dans les tuiles de marbre.

D’après nos renseignements, six individus ont été arrêtés et interrogés par les enquêteurs de la Division C de la GRC mais ils ont été relâchés en attendant la suite de l’enquête qui est menée en collaboration avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), section Québec.

Quoiqu’importante, cette saisie d’opium n’est pas la plus considérable jamais réalisée au Canada : le 25 octobre 2022, les douaniers ont découvert 2500 kilogrammes d’opium dans 19 conteneurs maritimes, à Vancouver en Colombie-Britannique.

