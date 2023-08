Drame de la garderie de Laval

Des éléments de preuve se font toujours attendre

(Laval) Plus de six mois après le drame de Laval, quand le chauffeur d’autobus Pierre Ny St-Amand a foncé dans une garderie, faisant deux morts et six blessés, la défense attend toujours des éléments de preuve pour pouvoir avancer dans la suite du processus judiciaire.