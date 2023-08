La présumée victime de deux individus dont l’arrestation spectaculaire filmée mercredi à Montréal est devenue virale sur les réseaux sociaux aurait subi des sévices durant plusieurs heures avant d’être secourue par les policiers, si l’on se fie aux accusations déposées jeudi contre les suspects.

Ceux-ci, un homme et une femme, Ben Terry Edouard, 19 ans, de Repentigny, et Silya Medkour, 19 ans, de l’arrondissement de LaSalle, ont été accusés d’agression sexuelle armée, d’agression sexuelle avec lésions, d’agression sexuelle avec la participation d’une autre personne, de voies de fait sous la menace d’une arme, de voies de fait avec lésions, de menaces de mort, de séquestration, de vol de moins de 5000 $ et d’entrave au travail des policiers, vendredi, au palais de justice de Montréal.

Edouard fait également face à des chefs de bris d’ordonnances qui l’obligeaient à demeurer chez lui et l’empêchaient de posséder une arme.

La Poursuite s’est opposée à la remise en liberté de l’homme et de la femme et leur enquête sur cautionnement a été reportée à vendredi.

Selon l’acte de dénonciation, les gestes reprochés auraient débuté mardi. Ce n’est que vers 17 heures le lendemain que la victime, un homme, a été libérée par les policiers sur la rue Cherrier, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Intervention méthodique et musclée

L’intervention policière a fait l’objet d’une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis mercredi soir.

On y voit notamment une voiture dont la conductrice tente d’échapper aux policiers cyclistes avant de percuter un arbre.

Un homme, qui serait la victime dans cette affaire, sort ensuite du véhicule et court vers les policiers avant que les membres du Support Intervention Spécialisé (SIS, anciennement groupe d’intervention) du SPVM maîtrisent le passager de la voiture.

« Les policiers sont rapidement intervenus sur les lieux et ont localisé la victime de 30 ans à l’intérieur d’un véhicule dans lequel se trouvaient également deux autres personnes », a indiqué l’agente Sabrina Gauthier, des relations médias du corps policier.

Selon nos informations, une enquête était déjà en cours pour une affaire de proxénétisme et d’extorsion au moment où les policiers sont intervenus avec force.

Une source nous a également confié que la victime et ses présumés agresseurs se connaissaient.

Selon nos recherches, ni Medkour, ni Edouard, n’a d’antécédent criminel – du moins publics – mais l’homme a devant les tribunaux des causes récentes et toujours actives pour des affaires de voies de fait avec lésions, possession d’un instrument pouvant servir à une introduction avec effraction, entrave et non-respect des conditions.

Edouard a également été accusé en novembre dernier avec trois complices d’agression sexuelle et de possession non autorisée d’arme prohibée ou restreinte et d’avoir braqué son arme.

Pour joindre Daniel Renaud, composez-le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.