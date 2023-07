Au total, cinq suspects âgés de 27 à 37 ans ont été arrêtés et huit adresses perquisitionnées sur l’île de Montréal.

D’importantes quantités de stupéfiants valant près de 780 000 $ ont été saisies par le SPVM lors d’une opération visant un réseau de trafiquants.

Le Module stupéfiants de la Section de lutte au crime organisé Sud-Ouest du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a mené, avec le soutien de plusieurs unités, une importante opération visant un réseau de trafiquants de stupéfiants mercredi dernier. Au total, cinq suspects âgés de 27 à 37 ans ont été arrêtés et huit adresses perquisitionnées sur l’île de Montréal.

Les perquisitions ont mené à la saisie de deux armes à feu et une quantité importante de divers stupéfiants totalisant une valeur de plus de 780 000 $ ont été saisis, ainsi que des cigarettes de contrebande, un gilet pare-balles et des munitions.

La saisie en chiffres 3,3 kg de cocaïne

2,3 kg de MDMA

12,6 kg de cannabis séché

668 g de méthamphétamine en cristaux (crystal meth)

213 g de crack 5816 comprimés de Xanax 3350 comprimés de méthamphétamine

C’est une information obtenue en janvier dernier qui a donné lieu à cette enquête qui s’est échelonnée sur plusieurs mois.

Les dossiers seront soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) afin que des accusations soient déposées, indique le corps policier.