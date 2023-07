(Montréal) Un conducteur est dans un état critique après une sortie de route à la sortie du pont Lachapelle entre Laval et Montréal, dans le secteur de Cartierville sur le territoire montréalais.

La Presse Canadienne

L’homme âgé de 31 ans était inconscient lors de son transport à l’hôpital.

C’est un appel au 911 samedi matin, vers 5 h 15, qui a alerté les services d’urgence. L’embardée est survenue sur la route 117, qui porte également le nom du boulevard Laurentien à cet endroit.

« Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, les ambulanciers et les pompiers étaient présents afin de porter assistance au conducteur qui était coincé à l’intérieur du véhicule […] Selon les premières informations, le véhicule circulait en direction sud sur le pont Lachapelle et à la sortie du pont, sur le boulevard Laurentien, le conducteur aurait perdu le contrôle de sa voiture pour aller terminer sa course contre un poteau », a indiqué l’agente Caroline Chèvrefils, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Sur le territoire lavallois, le pont Lachapelle était toujours fermé à la circulation, peu après 8 h, en direction sud, donc vers Montréal.

« La scène a été protégée pour les enquêteurs de la section des enquêtes-collision afin qu’ils puissent analyser et tenter de comprendre les circonstances exactes de cette collision », a précisé l’agente Chèvrefils.

Il n’y avait aucun passager dans le véhicule accidenté et l’embardée n’a pas fait d’autres blessés.

L’enquête du SPVM se poursuit.