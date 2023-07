(Québec) Un homme est mort après qu’un policier aurait fait feu en sa direction lors d’une intervention près d’un hôpital de Québec, jeudi matin. Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a ouvert une enquête.

La Presse Canadienne

Le BEI a confirmé en début de soirée que l’individu avait succombé à ses blessures après avoir été transporté en centre hospitalier où son décès a été constaté.

C’est un appel au 911, vers 11 h 20 jeudi, qui a mené à l’intervention des policiers auprès d’un individu en crise près de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou, à Québec.

Selon les informations préliminaires du BEI, l’appel concernait « une personne qui aurait eu un comportement dérangeant et qui serait en état d’intoxication alors qu’elle se serait trouvée à proximité de la porte d’entrée d’un CLSC ».

Deux policiers se sont rendus sur place où ils ont retrouvé l’individu en question.

Les policiers auraient tenté de communiquer avec lui, mais « la personne aurait démontré des signes d’agression physique et elle aurait sorti un couteau », indique le BEI dans un communiqué transmis en fin de soirée jeudi.

« La personne se serait ensuite dirigée en direction d’un des policiers. L’autre policier sur place aurait alors fait feu en direction de la personne », poursuit le BEI.

L’organisme ne précise pas si l’individu est un homme ou une femme, ni son âge.

Plus tôt dans la journée, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) parlait d’un homme qui tenait « des propos décousus » et avait « un comportement menaçant avec d’autres usagers de l’hôpital et des passants sur la voie publique ».

La porte-parole du SPVQ, Marie-Pier Rivard, rapportait que l’homme avait une arme blanche avec laquelle « il va avoir un comportement menaçant, si bien que nos policiers ont dû prendre action et le neutraliser ».

Six enquêteurs et un superviseur du BEI tenteront de faire la lumière sur les circonstances entourant l’évènement. Les services de soutien de la Sûreté du Québec ont aussi été demandés pour l’examen de la scène.

Le BEI demande à quiconque aurait été témoin de cet évènement de communiquer avec lui via son site Web.