(Mont-Laurier) Une collision impliquant trois véhicules dont une moto a été fatale pour le motocycliste, dimanche soir, à Mont-Laurier, dans les Laurentides.

La Presse Canadienne

Vers 16 h 45, les services d’urgence ont été appelés à se rendre sur la route 117, aussi nommée boulevard Des Ruisseaux, pour une collision entre trois véhicules. Un camion-citerne, une camionnette et une motocyclette étaient impliqués dans l’accident.

« Un premier impact serait survenu entre la motocyclette et le camion-citerne. Il y aurait ensuite eu un deuxième impact avec la camionnette », a indiqué Ève Brochu-Joubert, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Le décès du motocycliste, un homme âgé de 55 ans, a été constaté sur place.

Les deux autres conducteurs ont été transportés en centre hospitalier pour y traiter des blessures qui ne mettent pas leur vie en danger.

Un enquêteur et un patrouilleur de la SQ formé en enquête et collision ont été dépêchés sur les lieux afin d’établir les causes et circonstances entourant cet évènement.

La route 117 est présentement fermée à la circulation.