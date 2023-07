Un homme de Pointe-aux-Trembles a été condamné à 22 ans de prison aux États-Unis, lundi, pour sa participation à une opération d’exportation de fentanyl gérée depuis la prison de Drummondville par deux comparses qui recevront également leurs peines à la fin du mois.

Xuan Cahn Nguyen, 43 ans, avait plaidé coupable le 31 mai dernier de conspiration en vue de distribuer et d’importer des substances contrôlées qui ont résulté en des blessures corporelles graves et la mort, ainsi que de conspiration en vue de blanchir de l’argent.

Cette condamnation s’inscrit dans le cadre d’une opération de longue haleine menée par l’Organized Crime and Drug Enforcement Task Force (OCDETF) sur le trafic international de fentanyl et intitulée « Denial ». Elle avait débuté dans le Dakota du Nord, le 3 janvier 2015, avec le décès par overdose de Bailey Henke à Grand Forks.

C’est d’ailleurs à Fargo, dans cet état du nord du pays, qu’a été condamné Nguyen lundi. Une fois sa détention terminée, il devra rester sous supervision durant trois ans. Rappelons que Nguyen avait été extradé du Canada vers les États-Unis le 6 janvier 2021.

Dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité, l’homme avait reconnu avoir aidé Daniel Vivas Ceron et Jason Berry dans leur opération de distribution internationale de fentanyl et de produits analogues qu’ils menaient depuis l’établissement correctionnel de Drummondville, au Québec.

Un lien direct entre quatre décès

PHOTO FOURNIE PAR LA GRC Xuan Cahn Nguyen

À cette époque, en 2019, Ceron était incarcéré au pénitencier de Drummondville et purgeait une peine de 19 ans pour tentative de meurtre et trafic de drogue. Il était parvenu à introduire un téléphone intelligent dans sa cellule et gérait les opérations avec l’aide de celui-ci, en utilisant des pseudos sur une application de communications cryptées et des adresses courriel numériques. Berry était à ce moment son codétenu.

Ce dernier doit recevoir sa sentence le 24 juillet prochain, toujours à Fargo, tandis que Daniel Vivas Ceron recevra la sienne au même endroit le lendemain.

« La raison pour laquelle les procédures ont eu lieu aux États-Unis, c’est que dans l’enquête, on a été en mesure de démontrer un lien direct entre quatre décès et cinq surdoses [survenus aux États-Unis] en raison du fentanyl distribué par l’organisation », avait expliqué, en entrevue à La Presse, le spécialiste des drogues à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) Jacques Théberge.

Le rôle précis de Nguyen dans les opérations d’exportation de fentanyl n’a pas été précisé par les autorités américaines lundi, mais « Ceron [étant] incarcéré [lors des faits], alors ça lui prenait des gens pour faciliter les transactions et bouger les stupéfiants », soulignait le spécialiste des drogues à la GRC Jacques Théberge.

Le fentanyl est un puissant analgésique opioïde. Sa consommation, comme drogue, est responsable de la mort de milliers de personnes aux États-Unis et au Canada chaque année.

Avec Daniel Renaud, La Presse