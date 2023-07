(Saint-Apollinaire) Un homme de 29 ans a perdu la vie dans une collision impliquant une voiture et une camionnette, samedi soir, à Saint-Apollinaire, dans la région de Chaudière-Appalaches.

La Presse Canadienne

L’accident est survenu vers 18 h à l’intersection de la route 273 et du rang Bois-Franc.

La Sûreté du Québec (SQ) a indiqué que le conducteur de la voiture circulait en direction est sur le rang Bois-Franc et n’aurait pas effectué son arrêt obligatoire pour une raison encore inconnue.

Il se serait fait happer par la camionnette, qui circulait en direction sud, alors qu’il traversait la route 273, dont la limite de vitesse est de 90 km/h. L’automobiliste de la camionnette n’avait pas d’arrêt obligatoire à faire.

À la suite de l’impact, les deux véhicules se sont retrouvés dans le fossé.

Le conducteur de la voiture, un homme de 29 ans, a été grièvement blessé. Les pinces de désincarcération ont été nécessaires pour le sortir de l’auto. Il a été transporté en centre hospitalier où son décès a été constaté.

Le conducteur de la camionnette a été transporté à l’hôpital pour y soigner des blessures légères.

Un patrouilleur de la SQ formé en enquête et collision s’est rendu sur place afin d’établir les causes et circonstances de l’accident.

La route 273 a été fermée temporairement, mais elle a été rouverte à la circulation aux alentours de 22 h.