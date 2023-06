Les enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquêtent sur la découverte récente de 156 kilogrammes de cocaïne dans un bâtiment situé à proximité de l’aéroport Montréal-Trudeau.

La drogue était dissimulée dans des comptoirs de présentation pour aliments chauffés en métal qui, selon nos informations, avaient été soudés, si bien que la police fédérale a dû faire appel aux pompiers de Montréal qui ont utilisé leurs pinces de désincarcération pour récupérer la cocaïne.

PHOTO FOURNIE PAR LA GRC C’est dans ces comptoirs ouverts par les pompiers de Montréal que la drogue a été trouvée.

La saisie a également été effectuée avec l’aide d’un maître-chien du Service de police de la Ville de Montréal.

PHOTO FOURNIE PAR LA GRC Le chien du SPVM qui a confirmé la présence de drogue pose fièrement devant le butin de la police fédérale.

L’enquête sur cette saisie annoncée par la GRC sur son fil Twitter est menée par les enquêteurs du Détachement des enquêtes fédérales et aéroportuaires de la Division C (Québec).

D’après des sources, la drogue n’était pas destinée au marché montréalais, mais à l’Australie.

À Montréal, un kilogramme de cocaïne qui n’a pas été coupé se vend environ 25 000 $ actuellement - il valait 85 000 $ au début de la pandémie de COVID-19 en 2020 -, alors qu’il se négocierait à plus de 300 000 $ US en Australie.

En mai, des responsables de la GRC ont déclaré à La Presse que, pour compenser et faire plus d’argent, des groupes criminels établis au Québec s’impliqueraient maintenant dans des exportations vers l’Europe et l’Australie, ce qui ne veut toutefois pas dire que c’est le cas ici.

