Un jeune garçon repéré à Saint-Jean-sur-Richelieu avec un fusil à plombs semblable à une arme de poing a forcé le confinement de plusieurs établissements, mercredi en fin d’après-midi, dans le secteur Saint-Luc, dont une école primaire.

Vers 16 h 10, un passant aurait aperçu le jeune homme d’âge mineur à l’intersection de l’avenue du Parc et de la rue des Colibris avec ce qui semblait être une arme à feu.

Rapidement alerté de la situation, le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu a bouclé le secteur à 16 h 20 puisqu’il n’était plus en mesure de localiser le mineur.

« C’est un secteur qui est prêt d’un d’un stade de soccer, d’un centre sportif, d’une école primaire et où il y a une garderie. À l’heure de l’appel, ces quatre établissements sont bondés de monde, donc on n’a pas pris de chance », indique le sergent et responsable des relations médias au Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, Jérémy Lévesque.

Or, vers 17 h 20, les policiers ont finalement pu retrouver le jeune homme qui transportait avec lui une arme à air comprimé qui ressemblait « à deux gouttes d’eau à une vraie », précise le sergent.

Une fois que les policiers ont pu confirmer qu’aucun autre suspect n’était recherché, ils ont finalement levé le confinement des quatre établissements concernés. Aucun blessé n’a été recensé, affirme Jérémy Lévesque.

Reste à voir ce qu’il adviendra du jeune homme appréhendé, ce que la police n’a pas souhaité commenter mercredi.