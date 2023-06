Le couple était récemment installé au Sanctuaire du Mont-Tremblant, un complexe locatif destiné aux personnes âgées de 55 ans et plus.

Une femme de 51 ans se trouve toujours dans un état critique après avoir été blessée par plusieurs projectiles d’arme à feu dimanche à Mont-Tremblant. Son conjoint Bernard Devoe, un homme de 83 ans sans casier judiciaire, a été accusé de tentative de meurtre. Il doit comparaître lundi et pourrait faire face à d’autres accusations.

André Lecompte croisait souvent Melbita Devoe, la victime, au centre d’entraînement du complexe pour aînés de la rue Saint-Roch où il habite depuis un an. Il engageait rarement la conversation. Ni la victime ni son mari ne parlaient beaucoup français, dit-il. « Ça m’a surpris. C’est un monsieur en fauteuil roulant qui ne sort presque pas. »

Le couple était récemment installé au Sanctuaire du Mont-Tremblant, un complexe locatif destiné aux personnes âgées de 55 ans et plus. L’homme socialisait peu avec les autres résidants et sa femme originaire d’un autre pays venait de s’établir au Québec, explique Gilbert, un autre occupant du logement où le drame s’est joué.

« C’est un évènement isolé. Je ne suis pas inquiet pour ma sécurité. Mais c’est surprenant de savoir qu’il y a des armes à feu dans un endroit aussi tranquille », ajoute l’homme.

D’autres accusations à venir

Vers 0 h 30, dimanche, les policiers ont été appelés à se rendre dans un domicile de la rue Saint-Roch, à Mont-Tremblant, où ils ont trouvé une femme blessée par un projectile d’arme à feu.

Bernard Devoe a été arrêté, puis rencontré par les enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ) au cours de la journée. Il a finalement comparu par visioconférence pour faire face à une accusation de tentative de meurtre.

L’homme devrait être de retour en cour lundi, au palais de justice de Saint-Jérôme, et d’autres accusations pourraient alors être déposées contre lui. Il ne possède pas d’antécédent judiciaire au Québec.

Avec Vincent Larin et Léa Carrier