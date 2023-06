(Ottawa) Le Service correctionnel du Canada réexaminera sa décision de transférer le tueur Paul Bernardo dans un établissement à sécurité moyenne, alors que des dirigeants politiques réagissent avec indignation à ce transfert.

Stephanie Taylor La Presse Canadienne

Dans un communiqué, le Service correctionnel affirme lundi qu’il veillera à ce que la décision soit appropriée, fondée sur des preuves et tienne suffisamment compte des victimes.

Le service admet que les crimes de Bernardo étaient horribles, mais reste muet sur les motifs qui ont conduit à son transfert d’une prison à sécurité maximale à un établissement à sécurité moyenne.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré lundi en conférence de presse à Ottawa qu’il comprenait à quel point les Canadiens étaient « choqués et consternés » par cette décision. C’est pourquoi, a-t-il dit, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, devait soulever la question cette semaine auprès de la commissaire du Service correctionnel.

On a appris le transfert de Bernardo dans un établissement au Québec la semaine dernière, lorsque le Service correctionnel en a informé l’avocat représentant les familles de Kristen French, 15 ans, et de Leslie Mahaffy, 14 ans, que Bernardo avait kidnappées, torturées et assassinées au début des années 1990.

Le tueur purgeait jusqu’ici sa peine d’emprisonnement à perpétuité à l’établissement à sécurité maximale de Millhaven, près de Kingston, en Ontario.

Or, Me Tim Danson dit avoir été informé par téléphone, la semaine dernière, que Bernardo avait été transféré à l’établissement à sécurité moyenne de La Macaza, dans les Laurentides.

Il trouve inacceptable que le Service correctionnel refuse de préciser les motifs du transfert de Bernardo ou les détails de ses conditions de détention, invoquant son droit à la vie privée.

Le Service correctionnel a par ailleurs précisé lundi que les classifications de sécurité étaient basées sur le risque pour la sécurité publique, l’adaptation institutionnelle d’un délinquant et d’autres informations spécifiques au cas, y compris les évaluations des risques psychologiques.

L’agence ajoute que Bernardo, qui a été désigné délinquant dangereux, purge une peine de prison « d’une durée indéfinie ».

« C’est un monstre »

Le chef conservateur Pierre Poilievre a qualifié lundi de « scandaleux » ce transfert. « Le gouvernement devrait revoir tous les pouvoirs dont il dispose pour annuler cette décision ridicule, a-t-il dit aux journalistes. M. Bernardo est un monstre et sa place est en sécurité maximale. »

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a indiqué de son côté dans un communiqué que « Bernardo devrait croupir dans une prison à sécurité maximale pour le reste de sa misérable existence. Point final. »

Dans une déclaration vendredi dernier, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, qualifiait de « choquant et incompréhensible » le transfert de Bernardo. Il indiquait alors qu’il prévoyait soulever la question avec Anne Kelly, commissaire du Service correctionnel.

Une déclaration qui a plu à Me Danson. « Mais maintenant, nous avons besoin d’action », a ajouté l’avocat. « C’est l’un des tueurs sadiques et psychopathes les plus notoires du Canada », a-t-il déclaré à La Presse Canadienne.

« Il faut que les citoyens, massivement, par millions, écrivent au ministre, à la commissaire du Service correctionnel et aux membres du Parlement, pour exprimer leur indignation à ce sujet – que le secret ne fonctionnera pas : nous exigeons la transparence. »

« Approche centrée sur les victimes »

Le ministre Mendicino indiquait vendredi qu’il s’attendait à ce qu’on « adopte une approche centrée sur la victime et tenant compte des traumatismes dans ces cas ».

Me Danson soutient que les familles de Kristen French et de Leslie Mahaffy avaient été choquées d’apprendre le transfert de Bernardo – une décision qui remue des décennies de tourment et de chagrin.

« Et ensuite, que je doive leur dire en tant qu’avocat et ami : “J’ai peur de ne pas avoir de réponses pour vous à cause du droit à la vie privée de Bernardo”, a-t-il indiqué. Évidemment, leur réponse est celle à laquelle vous vous attendriez : “Et les droits de Kristen ? Et les droits de Leslie ? Et [nos] droits ? ‘’

Selon Me Danson, le statut de délinquant dangereux de Bernardo rend d’autant plus déroutant le transfert dans un établissement à sécurité moyenne, avec des conditions de vie plus clémentes. « Nous avons besoin d’une discussion et d’un débat ouverts et transparents. Ce sont de très grandes institutions publiques payées par les contribuables du Canada. »

Il a suggéré que le traitement de l’affaire par le Service correctionnel risquait d’amener le public à perdre confiance dans tout le système. « Ils veulent tout faire à huis clos et en secret. »