Un jeune motocycliste dans la vingtaine a perdu la vie samedi soir, dans la région de Québec, après avoir perdu la maîtrise de son bolide. La police de Québec a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cet évènement.

C’est vers 23 h 35 que le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) rapporte avoir été appelé à se rendre sur la rue Jean-Perrin, dans l’arrondissement Les Rivières. À leur arrivée, ils ont trouvé un jeune conducteur au sol présentant de « nombreuses blessures » au corps.

À ce moment, le jeune homme était inconscient. Des manœuvres de réanimation ont alors été effectuées sur lui par des ambulanciers, mais en vain.

Le motocycliste a ensuite été transporté d’urgence dans un centre hospitalier situé à proximité, où son décès a malheureusement été constaté.

Selon les premières informations transmises par le SPVQ, le jeune homme aurait en fait « perdu la maîtrise de sa motocyclette » alors qu’il circulait en direction est, sur la rue Jean-Perrin, à la hauteur du rond-point.

Un périmètre de sécurité a été érigé dans le secteur afin de laisser les enquêteurs travailler. Des techniciens en identité judiciaire ont aussi été appelés sur les lieux.

Mi-mai, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) avait appelé les usagers à la vigilance sur les routes de la province, alors que sept motocyclistes avaient perdu la vie dans des collisions dans la semaine précédente, une tendance qui fait craindre le pire à certains observateurs pour la suite.

« Le matin tôt et le soir tard, l’asphalte peut être plus froid et l’adhérence des pneus n’est pas la même. Il faut vraiment adapter sa conduite à l’environnement autour de nous et à la météo », avait rappelé la porte-parole de SAAQ, Anne Marie Dussault Turcotte, en insistant sur le fait « qu’en début de saison, les rues ne sont pas toutes nettoyées ».

Un bilan routier global de la SAAQ pour 2022 est attendu dans les prochains jours. D’après les dernières données partielles disponibles, datant de 2022 (excluant les mois de novembre et de décembre), 51 motocyclistes ont péri sur les routes du Québec l’an dernier. Ce chiffre était alors en baisse de 22,7 % par rapport à 2021. On avait alors recensé 221 blessés graves à moto, un chiffre qui suivait aussi une tendance à la baisse d’approximativement 8,7 %.