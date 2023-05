Arrestation de l’enseignant Bryan Mayer

« C’est la consternation totale »

L’arrestation d’un entraîneur et enseignant, Bryan Mayer, pour divers crimes sexuels, a provoqué une onde de choc dans la région de Lanaudière. Jusqu’à présent, quatre victimes présumées se sont manifestées à Terrebonne, Mascouche et Laval, et la police s’attend à en identifier davantage dans les jours à venir.