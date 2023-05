Le Service de police de Laval (SPL) recherche une présumée fraudeuse. La jeune femme aurait prétendu être policière et serait liée à plusieurs dossiers de fraude de type « faux représentant » visant des personnes âgées.

Selon les enquêteurs de l’escouade des Crimes généraux du SPL, ce stratagème a été recensé dans près d’une dizaine de dossiers depuis juin 2022.

PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE DE LAVAL

Lors de la tentative de fraude, un premier suspect téléphone aux victimes sur leur ligne résidentielle en se faisant passer pour un employé ou un enquêteur d’une institution financière. Il explique alors qu’elles auraient été victimes d’une fraude sur leur carte bancaire et obtiennent le numéro d’identification personnel (NIP) de leurs cartes. On leur demande ensuite de déposer ces dernières dans une enveloppe et on leur mentionne que l’enquêteur responsable de leur dossier de fraude se nomme Jean Melançon.

« Les victimes ciblées résident majoritairement en centre pour personnes âgées », souligne le corps policier.

PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE DE LAVAL

La jeune femme recherchée se rend ensuite chez les victimes pour récupérer l’enveloppe avec le NIP. Elle s’identifie comme étant policière et utilise le matricule # 960 011.

La suspecte est une femme blanche âgée de 20 à 30 ans, précise le corps policier. Elle parle français, mesure environ 1 m 65 et a les cheveux foncés.

PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE DE LAVAL

Elle aurait utilisé plusieurs pseudonymes au moment de son identification : Claudia Spinelli, Claudia Pinelli, Maria Moreli, Claudia Morelli, Sabrina Spinelli.

Toute personne qui aurait de l’information concernant cette suspecte à identifier peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne Info-Police au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 en mentionnant le dossier LVL-220 626-043.