(Montréal) Un incendie de nature criminelle s’est déclaré dans un établissement commercial de l’arrondissement de Saint-Léonard jeudi matin. C’est la deuxième fois en 24 heures que l’endroit est ciblé, alors que de multiples incendies criminels sont survenus dans la métropole ces derniers mois.

Les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont intervenus au Ciociaro Sports Bar & Grill vers 4 h pour un possible incendie criminel. Les pompiers avaient déjà maîtrisé le brasier à leur arrivée.

C’est la seconde fois en 24 heures que l’établissement situé près des boulevards Langelier et Lavoisier est visé. « On parle de dommages somme toute mineurs et on ne rapporte aucun blessé », a précisé l’agente Jeanne Drouin, porte-parole du corps policier.

Plusieurs suspects ont été vus en train de mettre le feu au bâtiment avant de s’enfuir. Un objet incendiaire a d’ailleurs été retrouvé sur la scène.

Il n’y a pas d’arrestation dans ce dossier.