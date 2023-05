Une fillette de 10 ans aurait été happée mercredi après-midi par le conducteur d’un véhicule dans l’arrondissement de Lachine, à Montréal. Elle se trouverait dans un état critique.

Le drame s’est produit vers 15 h 10 sur la rue Saint-Antoine face à la bibliothèque Saul-Bellow. Cette rue passante est à double sens de circulation. Des corridors piétons sont aménagés à l’intersection de la rue Saint-Antoine et de la 32e avenue et quelques mètres plus loin à l’angle de la rue Saint-Antoine et de la place Accueil.

La fillette aurait tenté de traverser rapidement entre les deux intersections, où il n’y avait pas de traverse piétonnière, a indiqué la porte-parole du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM), Sabrina Gauthier. Le conducteur du véhicule qui circulait à basse vitesse en direction est sur Saint-Antoine se serait fait surprendre par l’arrivée de l’enfant et l’aurait percuté.

À l’arrivée des policiers, la fillette était inconsciente et a été transférée en centre hospitalier, où son état est jugé critique. De son côté, le conducteur, un homme de 55 ans, se trouve en état de choc et n’a pas été transféré à l’hôpital. Aucune accusation ne sera déposée.

Un périmètre a été érigé pendant quelques heures mercredi en fin de journée pour que les enquêteurs de la section enquête collision puissent tenter de faire la lumière sur les circonstances de l’évènement.