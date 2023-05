Les élèves et le personnel de deux écoles primaires de Saint-Jérôme, dans les Laurentides, ont dû se barricader à l’intérieur des établissements mercredi matin en raison d’une menace qui s’est avérée non fondée. Les enfants ont pu quitter les lieux avec leurs parents en fin d’avant-midi.

Un homme armé, possiblement d’un bâton de baseball ou d’une arme à feu longue, aurait été aperçu à proximité des deux écoles primaires mercredi matin, selon la police de Saint-Jérôme.

La menace est non fondée, a toutefois confirmé en fin d’avant-midi Robin Pouliot, responsable des relations avec les médias pour le corps policier. Les policiers ont patrouillé dans un vaste périmètre et interrogé le voisinage pour analyser la situation et protéger les enfants.

Les élèves et le personnel de l’école Mariboisé et de l’école alternative de la Fourmillière, situées sur le chemin Duvernay, ont dû se barricader dès le début de l’avant-midi. Les portes des deux écoles ont été verrouillées pour empêcher la menace de pénétrer dans les lieux. Les élèves et le personnel ont reçu l’instruction de rester dans les classes ou dans les lieux où ils se trouvaient pendant l’opération policière.

Du soutien du corps policier, mais aussi du CISSS des Laurentides et du centre de services scolaire, a été offert à l’intérieur des murs.

Vers 11 h 30, les parents ont pu récupérer leurs enfants dans les écoles et quitter les lieux sous la supervision des policiers. Le secteur a aussi été rouvert à la population et à la circulation. « On a fait tout ce qu’il y avait à faire comme ratissage et vérifications, il n’y a pas de danger », a assuré M. Pouliot.

La police de Saint-Jérôme avait reçu un appel d’urgence à 8 h 33 mercredi matin.